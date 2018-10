Shermadini, MVP de la jornada en la Eurocup

La exhibición de Giorgi Shermadini en el triunfo del Unicaja este miércoles en la pista del Mornar Bar de Montenegro le ha valido para ser el MVP de la tercera jornada de la Eurocup. Y es que el georgiano firmó números increíbles este miércoles con tan sólo 21:30 minutos en la pista. En este tiempo anotó 26 puntos (11 de 14 de dos, 1/1 en triples y 1/3 en tiros libres, más 7 rebotes, 1 asistencia, 2 robos, 4 faltas recibidas y los ya mencionados 34 de valoración. La Eurocup premia a Shermadini con el galardón de MVP, un premio honorífico que debe compartir con Raymar Morgan, que también llegó a los 34 de valoración con el Unics Kazan, precisamente, el rival del próximo martes del Unicaja en el Martín Carpena.



Los 26 puntos representan para Shermadini una nueva marca anotadora en el Unicaja, ya que su anterior récord era de 23 puntos, logrados ante el Herbalife Gran Canaria el 21 de enero de 2018. Su tope de valoración llegó ante el Maccabi, con 26 puntos, y el pasado 28 de diciembre de 2017. Tampoco había intentado nunca en el Unicaja 14 tiros de dos (10 era su tope). Además, anotó el primer triple de su carrera en Málaga. Un partido redondo.



Morgan, por su parte, condujo al Unics al triunfo ante Turín por 92-78. Sus 25 puntos y 34 de valoración llegaron en solo 21 minutos. Morgan anotó 9 de 12 tiros de dos puntos, 7 de 8 tiros libres para hacerse con 6 rebotes, 3 asistencias y 7 faltas recibidas.



El Unicaja ganó su primer partido a domicilio en esta Eurocup a costa del Bar Mornar de Montenegro, que plantó cara hasta el último cuarto del encuentro. Shermadini también fue el máximo anotador de esta jornada con 26 puntos. Brandon Jennings, de Zenit St. Petersburg, es el máximo anotador de la competición (20 puntos por partido), pero solo ha jugado un partido hasta ahora. Jalen Reynolds de Zenit y Pablo Aguilar de Cedevita Zagreb lograron 13 rebotes en la jornada 3.



Tras el encuentro, Shermadini explicó que ganar fue "realmente genial". "Felicidades a mis compañeros y entrenadores porque tenemos una victoria más en la Eurocup. Cada partrtido es importante y estamos felices por lo de hoy. Ganamos aquí y como dije, es una victoria más".







In a round of stellar individual performances, @unicajaCB's Shermadini and @unicsbasket's @raymarmorgan2 helped their teams win in the most remarkable way on their way to MVP honors. pic.twitter.com/sWYP7pjBNq