Casimiro: "Hemos ganado un partido tremendo"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, ha valorado el sufrido triunfo de su equipo ante el Unics Kazan, al que ha superado tras una prórroga por 82-80. "Tremendo partido el que hemos ganado. Partido duro con muchas cosas, algunas a favor y otras en contra y que hemos sabido sacar adelante incluso después de una prórroga", ha dicho en rueda de prensa.

Además, el manchego ha incidido en la importancia de la victoria debido a que el equipo no ha estado bien en muchas facetas del juego. "Hay que saber leer el triunfo, ellos han cambiado todas las faltas que podían hacer por tirar de dos. Hemos hecho un buen uso de la línea de tres. Sino dominas el rebote, no estás eficaz en la línea de dos y encima ganas, es tremendo el partido. Hemos estado bien en defensa y encontrando otras formas de anotar. No nos hemos ido del partido pese a su diferencia, hemos conseguido jugar con más fluidez".

El nivel del rival ha hecho que el Unicaja se imponga con sufrimiento y no con el "jogo bonito" que acostumbra en este primer tramo de temporada. "Más adelante no sé lo que nos vamos a encontrar, pero este tipo de partidos entrañan mucha dificultad, hay que remar. Hoy hemos ganado sin hacer las cosas bonitas, otras veces nos divertimos, pero hoy hemos ganado sufriendo. Hay que saber jugar este tipo de partidos y el equipo lo ha demostrado".

Para Casimiro, este triunfo refuerza la moral de sus hombres. "Moralmente es importante. Es más importante ser primero en la segunda fase, pero ganar de esta manera te da un extra de confianza. Ser capaces de sufrilo, trabajarlo y ganarlo te da mucho refuerzo positivo".

En todo caso, el coach verde reconoce que el equipo debe mejorar en el rebote. "Este es un buen equipo en rebote de ataque, se nos ve que debemos mejorar en ese aspecto, estaría engañando sino fuera así. Había jugadores que dentro de la alegría estaban con un grado de disgusto por no haber estado bien en esa faceta".

Pese a que no le gusta individualizar, cuestionado por el partidazo de Jaime Fernández, a Casimiro no sorprende su puesta en escena. "Ha estado bien. Conmigo lleva dos temporadas y con esta tres. No me sorprende. Cuando el club me plantea ficharlo tenemos convencimiento de que es un acierto. Ha madurado mucho, está en un momento de baloncesto excepcional".

Sobre el arbitraje, el manchego ha valorado que el equipo debe adaptarse al nivel de los árbitros. "Hay que jugar con ello. Hemos decidido adaptarnos al nivel del arbitraje. Tenemos que saber interpretar los partidos y eso pasa por saber el nivel de arbitraje que hay. Hemos estado bien en eso a partir del último cuarto. El nivel físico ha condicionado el arbitraje, pero en la segunda parte lo ha igualado".

Por último, espera que el equipo muestre el mismo ímpetu y ganas ante el Tecnyconta Zaragoza el próximo sábado. "Tenemos que cuidar esto. Parto de la base que ni para Roberts, Wiltjer, Lessort o Jaime jugar contra Zaragoza es la misma historia. Tenemos que afrontar todos los partidos al máximo de concentración, es la clave".