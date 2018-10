Es Eurocup, parece Euroliga

Los rusos, imbatidos en lo que va de temporada en la Superliga rusa y en la Eurocup, llegan a Málaga con Jamar Smith como cara más conocida - Alberto Díaz, lesionado la pasada semana en Montenegro, única baja para los de Luis Casimiro.

Partidazo. Es de Eurocup, pero no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los de esta jornada de la Euroliga. El Unicaja y el Unics Kazan ruso miden fuerzas desde las 20:45 horas en el Martín Carpena, en un partido en el que los rusos ponen en juego su liderato ante el aspirante equipo verde de Luis Casimiro.

Podemos decir que estamos ante un duelo esta noche entre dos de los máximos favoritos al triunfo final en esta segunda competición del baloncesto continental. Es verdad que hay varios candidatos a la gloria. Que están por ahí el Valencia Basket, el Lokomotiv Kuban, el Estrella Roja, el Galatasaray... Pero nadie puede negar que Unicaja y Unics son dos de los más «grandes» de esta Eurocup.

Llega el partido en un momento ideal para los verdes. El equipo suma tres victorias seguidas, cada partido muestra mejores maneras y todo está de cara, salvo esa inoportuna lesión de Alberto Díaz, que estará de 6 a 8 semanas fuera de circulación. Eso sí, al otro lado de la cancha le espera hoy un rival que también está enrachado, que no sabe lo que es perder un solo partido ni en su Liga ni en la Eurocup este curso (6-0) y que exigirá lo mejor de lo mejor a los verdes para poder asaltar el liderato.

Todo hace pensar que hoy tocará sufrir. Serán, sin duda, 40 minutos para que el equipo trate de consolidar su buen arranque competitivo o para entender que el Unicaja está bien, pero todavía no para grandes «batallas». La plantilla del equipo ruso está llena de caras conocidas: Kostas Kaimakoglu, Maurice Ndour, Errick McCollum, Trent Lockett... Aunque todas las miradas del Carpena se dirigirán a Jamar Smith, que por primera vez regresa a Málaga desde su salida del Unicaja, hace ya un par de veranos.

El escolta norteamericano se fue del club de Los Guindos después de ser muy protagonista en la victoria cajista en la Eurocup 2017. En el partido final en Valencia, por ejemplo, aportó 10 puntos y fue el segundo máximo anotador del choque, solo por detrás del MVP de aquella final, Alberto Díaz. Mucha gente no entendió aquel verano que el club no apostara por su continuidad, es un jugador que dejó buenos recuerdos y, salvo sorpresa, el Carpena lo recibirá hoy con aplausos.

Habrá que tener mucho cuidado con todo el equipo que dirige Dimitris Priftis. En especial con el que ahora mismo es el segundo mejor jugador de toda la competición en puntos anotados y en valoración, Raymar Morgan. Este pívot bajito (2.02 metros) procedente del Tofas Bursa turco acumula 19.5 puntos, 6 rebotes y 25.5 de valoración por partido. Pararlo será clave para tener opciones.

La gran pregunta es saber cómo responderá hoy el Carpena ante este gran «europartido». A la «marea verde» le cuesta ir al Palacio entre semana. Es una afirmación que no admite debate desde hace ya varias temporadas. En Málaga han jugado últimamente el CSKA, el Fenerbahce o el Olympiacos con las gradas muy lejos del lleno. Hoy lo que cambia respecto al pasado inmediato es el buen feeling que acompaña al equipo en este arranque de competición y el espectáculo que está regalando a sus aficionados con su baloncesto rápido, vertical y directo hacia la canasta contraria.

La cita es a las 20:45 horas en el Palacio. El Unicaja siempre tiene un plus cuando juega en casa y encuentra el calor de los suyos en las gradas. Todo es más sencillo cuando más gente hay alrededor. El partido de esta noche promete emociones fuertes, está plagado de alicientes y tiene el premio final en juego de todo un liderato continental. Si hay algún indeciso en la sala a estas horas, que no se lo piense. Que vaya al Carpena. No se arrepentirá. Eso es seguro.