James Augustine matiza y asegura ahora que no se retira

Donde dije digo, diego Diego. James Augustine, exjugador del Unicaja y que el pasado domingo anunció su retirada del baloncesto en una entrevista para Movistar + durante el partido Valencia-Barcelona, ayer, mediante un comunicado recogido por el portal Eurohoops, se desmintió y aseguró que sigue en activo y a la espera de alguna oferta para volver a jugar.





"Estoy disfrutando la vida tras el baloncesto". James Augustine confirma su retirada. #LigaEndesa pic.twitter.com/OChD10hxyu — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 21 de octubre de 2018

Comunicado de Augustine:1. No he tomado la decisión de retirarme.2. Cuando decida retirarme quiero mostrar respeto al deporte del baloncesto, a mis fans, colegas, entrenadores, ex compañeros y a todo el que me ha ayudado a lo largo de mi carrera. Es algo que es muy importante para mí.3. Estoy ahora mismo unas semanas con mi familia y entrenando por mi cuenta, me mantengo en forma y listo para jugar. Evalué varias ofertas durante el verano, pero todavía estoy esperando por la mejor opción para mí y para mi familia.4. Me arrepiento de no haber expresado adecuadamente mis pensamientos en español de la manera más clara y pido perdón si mis palabras fueron malinterpretadas. Aclaro que no casan con lo que siento en este momento y estoy preparado para seguir jugando al baloncesto.