Unicaja-Tecnyconta: Partido trampa en el Carpena

Los verdes buscan mantener su imbatibilidad en casa y seguir asentados entre las cuatro primeras plazas de la Liga Endesa.

Unicaja-Tecnyconta. Parece un partido asequible, un día para sumar sin demasiados problemas, frente a un rival de la zona medio-baja de la tabla, de esos que aguantan en el Carpena un par de cuartos como mucho, para acabar fundidos ante al ritmo endiablado de un Unicaja con mayores recursos humanos, más talento y aspiraciones mucho más serias.

Pero este argumento, que valdría para muchos partidos, hoy no es válido. Y es que al otro lado de la pista espera esta noche (20:30 horas/Movistar Deportes 2) el Tecnyconta Zaragoza, la «bestia negra» del Unicaja en estas últimas temporadas. Nada menos que seis victorias han logrado los maños en sus siete últimas visitas a Málaga, incluyendo aquella fatídica noche de los cuartos de final de la Copa del Rey de Málaga 2014. O sea, que viene el «coco».

No va a ser fácil. El Unicaja está muy bien, llega en plena racha de victorias, tras cinco triunfos seguidos, y jugando un baloncesto atractivo que está enganchando a la grada. Parece muy favorito, la verdad, pero también lo era el Unicaja de Plaza cada año que recibía al CAI o al Tecnyconta y... ¡palmatorio!

Luis Casimiro tiene a toda su tropa preparada para la «batalla», excepto el lesionado Alberto Díaz, que cumple un partido más, y ya van tres, fuera del equipo. Otra vez Jaime Fernández y Brian Roberts ejercerán de pareja de bases tratando de hacer olvidar al pelirrojo canterano.

A pesar de su mala situación clasificatoria, cuarto por la cola, con 2 victorias solo en 5 jornadas, los zaragozanos tiene buenos registros en la faceta reboteadora, especialmente la defensiva, y en las recuperaciones de balón, pero entre los déficits se encuentran, al igual que la pasada temporada, el gran número de puntos recibidos en contra, ya que es el tercer equipo que más encaja, y el escaso acierto en los lanzamientos triples (27,93%), algo que fue la clave, por ejemplo, de la derrota la jornada pasada contra el Montakit Fuenlabrada. Precisamente el control del rebote es una de las asignaturas pendientes del equipo cajista en estas primeras semanas de competición oficial, por lo que la lucha bajo los aros será clave para la suerte hoy del partido.

Es complicado que venga algún equipo de la Liga Endesa a Málaga sin ninguna cara conocida en su plantilla, El Tecnyconta Zaragoza no es una excepción. El conjunto dirigido por Porfirio Fisac cuenta en sus filas con el expívot cajista Fran Vázquez. El gallego sonó el pasado verano como una posibilidad seria para cerrar el juego interior en el caso de que Viny Okouo saliera cedido a otro club de la ACB o a un LEB Oro. Finalmente no se dio la carambola y Fran se decidió por el Tecnyconta para seguir jugando en la elite del baloncesto nacional. Él, junto al ala-pívot Nacho Martín, el escolta lituano Renaldas Seibutis y el base estadounidense Bo McCalebb forman un buen núcleo de veteranos. El que no estará hoy es el nacionalizado nigeriano Stan Okoye, debido a los problemas gástricos que lleva sufriendo desde la pasada semana.

Habrá que ver cómo responde el Carpena a este horario poco frecuente hasta este curso de las 20:30 horas. La cita será dirigida por Cortés, Bultó y Merino.