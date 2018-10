El Unicaja, con la malagueña Marta de Operación Triunfo

El programa que emite todos los miércoles Televisión Española, Operación Triunfo 2018, ha llegado al vestuario del Unicaja. Los jugadores del equipo malagueño han participado en un simpático vídeo pidiendo públicamente el voto para salvar a la concursante malagueña, Marta.

Hasta esta semana, Marta había vivido un concurso muy cómodo, siendo siempre salvada por el jurado del concurso. Sin embargo, esta semana no ocurrió lo mismo. La joven de Torre del Mar, la benjamina del concurso, tuvo que interpretar "Y nos dieron las 10", canción muy popular de Joaquín Sabina. El jurado se quedó con las coreografías y mejores puestas en escena de otros concursantes, con temas más llamativos.

Ni los profesores ni sus compañeros, por un par de votos, la salvaron, con lo que Marta tiene que ser salvada ahora por el público, a través de sus votos en la APP del concurso o las llamadas telefónicas y envíos de mensajes. El otro nominado para abandonar el concurso es Damion.

Los jugadores del Unicaja se han involucrado con Marta y piden públicamente que aficionados al baloncesto y toda Málaga voten por apoyar a su paisana malagueña, que se encuentra en una complicada tesitura. Primero es el capitán del equipo, Carlos Suárez, el que pide el voto para ella y, posteriormente, los jugadores dicen en su idioma natal salvar a Marta en Operación Triunfo. Finalmente, el propio Suárez insiste en que, más allá del idioma de cada uno, lo importante es votar para salvar a la concursante de Torre del Mar.

¿Y qué hay que hacer para salvarla? Pues hay varias opciones. Los jugadores del Unicaja se han bajado la APP en sus móviles (OT18), y rellenando un simple formulario, pueden ahí optar por salvar a la malagueña. Esta opción es completamente gratis. Otra vía es a través de un SMS al 25152 con las palabras "Salvar Marta". Y llamando al teléfono 905810002. Estas dos variantes acarrean un coste por servicio de algo más de un euro. El límite expira este próximo miércoles, al borde la medianoche, cuando el programa esté a punto de cerrar. Marta ha elegido un tema del mítico Michael Jackson, "Live me alone", para defender su salida de la Academia.

Marta es natural de Torre del Mar y tiene 18 años. En su presentación en la gala inaugural en Televisión Española, dijo que no sabe aún cuál será su nombre artístico, ya que coincide con el de la famosa cantante. La malagueña dijo no saber aún. "Acabo de salir del Instituto", dijo entre risas. "No sé si utilizar Marta Sango, porque mis apellidos son Sánchez y Gómez", explicó. Marta se ha formado musicalmente en el coro 'Stella Maris' y forma parte de un grupo que canta a capella llamado 'Artmonies'.

En la Academia de Operación Triunfo hay otra malagueña, Noelia. La joven de 22 años es un portento de voz y, aunque fue propuesta en una ocasión para abandonar la Academía, los profesores la salvaron, por lo que no tuvieron que pasar el mal trago que atraviesa ahora la torreña Marta.