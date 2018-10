Casimiro espera a Dani y le hará hueco a Viny

Luis Casimiro explicó al arrancar la temporada que su mentalidad es la de crear un equipo en el que todos aporten, con 12 jugadores que puedan ayudar al equipo en todo momento. Hasta la lesión de Alberto Díaz, el equipo ha estado funcionando con 10 jugadores a toda máquina y con las dudas que está generando en el arranque Dani Díez. El alero madrileño no acaba de entrar en la dinámica del equipo, pero el entrenador verde confía en el madrileño. "Dani va a llegar, nos puede aportar muchas cosas, él está intentándolo también. Necestia suerte y continuidad por mi parte. El aspecto de Dani va a salir", dijo Casimiro.

Se le preguntó también por la situación de Viny Okouo, que no está teniendo oportunidades en el equipo en este arranque de temporada. "Viny le tengo que valorar su actitud", comenzó diciendo Casimiro cuando se le preguntó por el pívot africano. "No está participando ahora por decisión mía y tengo que valorar su actitud, que es muy buena en los entrenamientos y que está trabajando cada vez que podemos para cuando yo confíe en él, estar preparado, que es la actitud, con química del equipo", comentó el entrenador manchego.

Viny comenzó la temporada con la ilusión de ser importante en el equipo, tal y como explicó en una entrevista a La Opinión, pero no aprovechó sus minutos en pretemporada y ahora no está contando para el coach cajista. Sin embargo, Casimiro explicó este martes en la previa del encuentro entre el Fiat Torino y el Unicaja que Viiny va a tener oportunidades.

"Su predisposición al trabajo es muy buena, a pesar de no estar participando ahora. Y ojalá que cuando tenga la oportunidad espero que la aproveche, porque espero poder dársela. Es verdad que la temporada es muy larga y me gustaría que estuviésemos los 12. Ahora mismo no lo estamos consiguiendo y somos 10 y algo de Dani, pero sobre todo porque no está Alberto y hay que tratar de que estemos los 12".