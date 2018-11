Jaime: "Creemos en el baloncesto del entrenador"

El jugador más en forma del Unicaja y uno de los que más están sorprendiendo en el básket europeo en este inicio de curso es Jaime Fernández. Sus números están por encima de las expectativas que se habían creado cuando La Opinión desveló a comienzos de julio la intención del Unicaja de ficharle pagando su cláusula de salida de Andorra. Jaime está en el foco y la Eurocup le ha entrevistado para su web. Jaime confiesa que "las cosas van bien". "Creemos en el baloncesto de nuestro entrenador. Es un entrenador muy exigente e incluso cuando estamos ganando, nos pide que juguemos al máximo nivel. Estoy contento con las victorias que hemos tenido hasta ahora, pero tenemos que continuar. La temporada acaba de comenzar", dice el madrileño.

Su última actuación en la Eurocup, en Turín, le valió al Unicaja una victoria gracias a una "bombita" con la que mató el partido. "Fue la jugada que dibujó Luis [Casimiro] en el tiempo muerto. Recibí el balón de Carlos [Suárez] e hice un movimiento que es natural, uno que está totalmente integrado en mi juego. Después de eso, pude terminar con una 'bomba' que entró. Y luego, en la defensa, usé mi intuición, toqué el balón y fue suficiente para evitar que [Tony Carr] pudiera lanzar. Ayudé al equipo a ganar con dos acciones que normalmente hago", confesó.

El Unicaja vuelve a jugar contra el Rytas Vilnius este miércoles, el rival con el que debutó en la Eurocup este curso y con el que perdió en su estreno. "Ese primer partido fue un poco inusual para todos y es posible que no hubiésemos puesto toda la energía que se suponía que teníamos que poner en un partido tan competitivo en la Eurocup. Al final, puedes vencer a cualquiera, pero también perder. Siempre hay que respetar a tu oponente. Como dijiste, fue una llamada de atención para dar el 100% y jugar con energía, que es lo que necesitamos para ganar".

Este miércoles, el cuadro lituano visita Málaga. "Ya es una gran motivación jugar en el Martín Carpena, pero al mismo tiempo, después de perder contra ellos, también es una cuestión de orgullo. Todos los partidos son importantes, pero en este caso, tras la derrota de antes, no queremos ser un equipo fácil de vencer. Queremos ganar a todos nuestros oponentes en este grupo. Tenemos que competir en cada partido e intentar ganarlos".

Sobre su situación personal, Jaime explicó que ahora se siente "más tranquilo" y se encuentra más maduro. "No sé, las cosas me van bien. Siempre creí en mi trabajo y ahora tengo más experiencia. Estoy más tranquilo cuando se trata del baloncesto. Alcancé un buen nivel de madurez y las cosas están mejorando. También puedo ayudar a mi equipo en otros aspectos, como en defensa, cuando mis lanzamientos no son tan frecuentes como lo han sido ahora. Me está yendo bien en ataque, pero quiero seguir dando energía a mi equipo en defensa. Quiero seguir haciendo esto bien ".

Para llegar a este momento de madurez, el paso que dio la pasada temporada dejando el Estudiantes y fichando por el Morabanc Andorra fue clave, como él mismo confiesa. "Mi año en Andorra me benefició mucho. Llegué a ser más maduro viviendo solo, lejos de mi ciudad, y me centré exclusivamente en el baloncesto. Tuve que dejar mi zona de confort en Madrid. Me sentí bien, muy cómodo, pero quería más. Quería seguir creciendo y experimentar lo que estoy experimentando en este momento, ¿sabes? Fue un movimiento muy bueno para mí, muy positivo. No fue fácil, especialmente al principio, pero fui a trabajar y el esfuerzo dio sus frutos".

Sobre los equipos favoritos para luchar por la Eurocup, Jaime ve muchas opciones y candidatos al título, el Unicaja entre ellos. "Hay muchos equipos fuertes en la Eurocup esta temporada como Lokomotiv Kuban, ALBA Berlín, UNICS Kazan, Valencia Basket... Cualquier equipo puede llegar a los play off y encontrar el ritmo adecuado. Cualquier cosa puede pasar. La única clave aquí es ir paso a paso. Tenemos que sobrevivir a la Fase regular, luego pasar el Top 16 y llegar a los play off. Tenemos que hacer muchas cosas bien para que esto ocurra, pero sobre todo, necesitamos trabajo continuo. Tenemos que mantenernos muy concentrados durante la temporada, en la que tendremos momentos difíciles. Por eso Luis insiste en dar el 100% todos los días y esto es lo que tenemos que hacer durante toda la temporada. El día siguiente es el día más importante de la temporada. El próximo partido es más importante que el anterior. Tenemos que estar concentrados para llegar a los momentos decisivos del curso en la mejor forma posible".