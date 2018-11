Casimiro: "Estamos preocupados por la defensa, pero cuando ganábamos también"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimo Palomo, explicó este martes al mediodía, en la previa del Unicaja-Rytas Vilnius de la Eurocup, que su principal preocupación ahora es jugar defensas fuertes y mejorar atrás. "Estamos preocupados por la defensa, pero cuando ganábamos también", confesó Casimiro, que continuó: "El reto es que nos hagan los menos puntos posibles y que no nos hagan canastas fáciles. No estuvimos bien en Turín. El día de Zaragoza, el primer tiempo en Manresa. El análisis es que por muchos puntos que encajes no defiendes mal. Tenemos un ritmo alto y selección de tiro rápida, y eso hace que haya más poesiones. Si el rival, con tiros de Fitipaldo y Cancar bien defendidos, las mete... estas cosas te hacen que aunque tengas una defensa normal, te anoten más. Si hubiésemos estado acertados en la línea de tres en Burgos no nos importaría encajar 80 porque metemos 90. Tenemos que evolucionar todavía, coger más rebotes, pasarnos más la pelota", resumió el manchego.

El parte médico no es malo. Brian Roberts, eso sí, es seria duda para mañana ante el Rytas. "Roberts ha experimentado mejoría a nivel de dolores, no entrenó ayer (lunes), hoy (martes) sin oposición, porque está mejorando de la contusión, y el problema es que reciba un golpe en la zona. La evolución es favorable, pero es muy duda para mañana tras el partido de Burgos. Se va a vestir. Él siempre da un paso adelante. Cuando estuvo enfermo jugó con virus y él tiene la capacidad de intentarlo y de sacrificio. Estará cambiado y con opción de participar", dijo. Aunque Alberto sigue lesionado, el club mantiene la idea de no fichar a nadie. "Eso sigue igual". "Estamos con una buena disposición a nivel de química de equipo y no vamos a tocar nadas mientras podamos. Lo de Brian será un partido a lo máximo, a lo sumo dos. Y está Jaime y está la opción de Pablo, que lo hace mejor conforme entrena".

Casimiro espera que su equipo vaya madurando partido a partido. "Sabemos dónde tenemos nuestros puntos débiles. El paso que quiero dar como entrenador es saber leer el partido y adaptarnos a ese partido. Ese partido hay que ganarlo con más defensa, más rebote, más guerra interior (Burgos). En ese sentido hay que saber ganarlos. También ganar cuando juguemos mal hay que saber ganar. Hay que competir independientemente del partido que sea.

El Unicaja se mide este miércoles al Rytas lituano, en el primer partido de la segunda vuelta. "No han variado nada. Tienen una gran amenaza exterior, gran dinamismo, bien armado defensivamente? Es un equipo que ha ido creciendo. Está a esa medida. A nivel de nuestro rendimiento, sólo perdimos allí y desde entonces vamos con una serie de cuatro victorias y debemos cuidarla con esfuerzo, intensidad y energía para tratar de ganar el partido y ganar la quinta victoria consecutiva. Las expectativas están bastante bien cubiertas. Hay que mejorar. Dependiendo del rival y del partido. A nivel de resultados, estamos bien y en juego hay que mejorar cosas, pero el equipo tiene margen amplio de mejora", dijo.

Volviendo a la ACB, Casimiro se lamentó de la ocasión perdida en Burgos para haber escalado puestos e igualar a los líderes. "Nos lamentamos de la oportunidad desaprovechada. Ya sabíamos que jugábamos sabiendo que el Barça perdió. Era oportunidad de apretar arriba, máxime con los resultados. Cuando ganamos tenemos la idea de corregir cosas y cuando pierdes se agudiza más. Siempre lo hemos dicho y siempre hemos sido autocríticos, siempre hay posibilidad de mejorar. Intentar mejorar cada día", finalizó.