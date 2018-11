Viny Okouo no entra en los planes de Luis Casimiro, pero el Unicaja no mueve ficha

El club mantendrá al jugador en la plantilla verde, a pesar de que ha surgido la opción de traer a Augustine

El Unicaja vuelve a tener un problema con Viny Okouo. Las buenas palabras del verano, tanto de una como de otra parte, no han acabado de transformarse en minutos de juego, y el pívot sigue sin contar con oportunidades, algo que el jugador de Brazzaville tampoco se está ganando en el día a día, tanto dentro como fuera de la pista. Lo cierto es que Viny no tiene sitio tampoco en este Unicaja, a pesar de que en verano hubo una «fumata verde» y todas las partes dieron el visto bueno a la continuidad del jugador. En parte por convencimiento y en parte porque el jugador, su agente y el club vivieron un embrollo del que, a día de hoy, todavía no se ha hallado solución.

Después de que el Unicaja haya jugado ya una quinta parte de la competición, con 12 encuentros disputados, Viny tan sólo ha participado en uno. En los demás ha visto desde el banquillo cómo sus compañeros se repartían los minutos, con él como mero espectador. Luis Casimiro sólo le ha dado 6:15 minutos en el encuentro ante el Skyliners alemán en la Eurocup.

El juego interior verde está respondiendo bien y, de momento, Mathias Lessort y Giorgi Shermadini están compartiendo el puesto de «cinco». Viny no entra en los planes de Casimiro, al que este periódico le preguntó la pasada semana por la situación del jugador. El técnico se mostró dispuesto a hacerle jugar en un futuro. «A Viny le tengo que valorar su actitud», comenzó diciendo el coach cuando se le preguntó por el africano. «No está participando ahora por decisión mía y tengo que valorar su actitud, que es muy buena en los entrenamientos y que está trabajando cada vez que podemos, para cuando yo confíe en él, estar preparado, que es la actitud, con química en el equipo. Ojalá que cuando tenga la oportunidad la aproveche, porque espero poder dársela», resumió el técnico manchego del Unicaja.

Lo cierto es que esa oportunidad no llega y Viny no juega. El club ha confirmado a este periódico que no se plantea ningún tipo de movimiento respecto al jugador. Es decir, Viny sigue a las órdenes de Casimiro, que es el que decide y el que manda en la distribución de la plantilla y de los roles dentro del plantel. Boni Ndong está haciendo trabajo específico con el jugador, mientras que su situación contractual, según estas fuentes, sigue siendo exactamente la misma que en verano: el pívot acaba contrato este próximo 30 de junio de 2019, no hay negociación para renovar y el Unicaja ha vuelto a negarse a dejarlo salir en calidad de cedido a otro equipo. La idea del Unicaja es mantener el actual «12», con Viny.

Negociación rota

Este verano, el Unicaja y el agente del jugador, Arturo Ortega, no alcanzaron ningún tipo de acuerdo para resolver el presente del pívot. Viny pidió a la entidad irse cedido a otro equipo en el que poder tener minutos, pero el club de Los Guindos exigió como condición sine qua non antes de hacerlo que renovase su contrato, ya que el próximo verano expira. El Unicaja no quiere correr el riesgo de que Viny se marche el próximo curso, cuando se convierta en agente libre, ya que únicamente tendría el derecho de tanteo para retenerlo en la Liga Endesa.

Pero las dos partes no resolvieron sus diferencias y, tras una charla de Luis Casimiro con el jugador y con Carlos Jiménez, director deportivo de la entidad, se decidió que Viny siguiera en Málaga, donde tiene firmado un contrato modesto, que supera por poco los 110.000 euros brutos.

Viny sigue con Casimiro el camino que ya vivió la pasada temporada con Joan Plaza, donde únicamente participó en 28 de los 68 partidos que disputó el Unicaja en este curso 2017/18 de Euroliga.

En estas últimas semanas, además, ya comienza a agitarse el mercado. Los equipos que no han comenzado bien la temporada ya preguntan por situaciones de cesiones, y por el congoleño han preguntado hasta dos clubes de ACB, según pudo saber este diario. Y, además, a las oficinas de Los Guindos han llegado también nombres y ofrecimientos, y entre ellos, una proposición de un jugador que se encuentra sin equipo y que la pasada temporada ya estuvo en Málaga: James Augustine.

El pívot americano ya tiene solucionada la documentación para poder actuar como jugador comunitario, reside con su familia en Valencia, de donde es natural su mujer, y trabaja con un preparador personal a la espera de tener una oferta satisfactoria. El Unicaja, por ahora, no piensa en él.