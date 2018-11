Luis Casimiro: "La defensa también divierte"

Ha sido un triunfo que hace sonreír a Luis Casimiro. Sobre todo porque se cimentó gracias a la defensa, voraz y hermética, que su equipo puso en práctica a partir de la segunda parte para darle la vuelta al partido como si fuera un calcentín. Un paso necesario para seguir creciendo, según ha apuntado el coach ante los medios.

En primera instancia, Casimiro resumió su visión del encuentro. "Partido muy igualado en el primer tiempo. Ellos han estado muy acertados desde la línea de tres, han abierto los espacios y nos han castigado en la primera mitad. En el segundo tiempo hemos mejorado la defensa, que ha sido extraordinaria, hemos frenado sus tiros y los hemos dejado en sólo siete puntos. Ahí es donde hemos construído el triunfo", valoró en primera instancia el entrenador del Unicaja.

A Casimiro se le ha cuestionado sobre el cambio tan radical tras el descanso y si les ha comentado algo a sus jugadores en vestuarios. "No les he dicho nada. Sólo que ellos estaban tirando con mucho acierto, con mucho mérito. Ajustar un poco nuestra estrategia defensiva. Hemos puesto mucha intensidad. En el primer tiempo ellos han estado acertados y solo habían dado 6 asistencias. Hemos estado muy bien. Sólo hemos corregido tácticamente las cosas que habíamos visto en el primer tiempo".

El entrenador hizo un alegato sobre el buen trabajo defensivo de su equipo. "Hemos hecho un tercer cuarto que nos debe servir para ver que la defensa también divierte. Te permite correr más. Nos permite hacer el baloncesto que nosotros queremos. Tenemos que seguir en ello. Sabemos que tenemos que ajustar muchas cosas y somos consciente de que tenemos que mejorar, pero es lo fundamental. Y también decir que el equipo contrario tiene calidad y nivel, lo que lo hace más difícil".

Para Casimiro, la clave, además de la defensa, no ha estado en el juego interior cajista, sino en la solidaridad de su equipo. "Han estado muy bien los interiores, pero me quedo con las 31 asistencias que hemos dado. Porque para que ellos anoten alguien se las tiene que pasar. Hemos buscado jugadores liberados para buscar ese tiro. Nos han defendido bien el tiro de tres y hemos tenido más espacio para los interiores".

Sobre el futuro del equipo, el cajista se muestra optimista y no mira la clasificación. "Matemáticamente no estamos metidos aún, pero ya lo dijimos, no podemos estar a estas alturas, en noviembre, pensando solo en la clasificación. Tenemos que pensar en cada partido, cada entrenamiento y en crecer. Pese a ganar partidos, que es importante, aún podemos crecer bastante más", finalizó.