Casimiro, tras el Unicaja-Breogán: "No podemos estar satisfechos"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, se mostró satisfecho solo a medias a pesar de ganar al Breográn por 78-72, en un partido en el que los cajistas no estuvieron finos y, tal y como confesó su técnico, "nunca estuvo cómodo", perdiendo pequeños retos colectivos y "no controlando el tempo del partido". "Hemos no controlado el tiempo del partido. Sobre todo en el segundo cuarto, que parecía que podíamos, pero hemos jugado al ritmo que ellos han querido, con menos posesiones de las que nos gustaría. No hemos tenido acierto de tres, para abrir espacios dentro. Ni hemos dominado el rebote, por lo que no tuvimos más opciones de tiro. No hemos estado nunca cómodos. Ellos atacan siempre a partir de los 18 segundos y si te cogen 15 rebotes no puedes correr. Si tienes tiros abiertos y fallas, ellos se fortalecen y no te dejan jugar interior. Y si sumas que no dominas el rebote, el ritmo es ese. Pero no podemos estar hoy satisfechos. No podemos estarlo, hay que hacer autocrítica, por todas las cosas que no pudimos hacer hoy, porque no tuvimos el acierto en hacer más", explicó Casimiro.

Con 14 rebotes menos que el rival, el Unicaja sufrió mucho para poder sacar adelante el encuentro. "Cuando no estemos acertados, hemos de ser mejores en rebote de ataque. Que lo somos, es una virtud nuestra. No lo hemos hecho hoy, han estado duros dentro, son aguerridos, son físicos y no creo que sea un tema que se enquiste (el problema del rebote), pero sí que los pequeños detalles que preocupan. Lo hemos hablado en el vestuario tras el partido. Si queremos controlar el ritmo de partido hemos de rebotear", dijo.

Jaime Fernández estuvo a un nivel estelar y el guió a los malagueños. Casimiro no quiso concretar demasiado sobre este asunto. "Jaime y Roberts son los que, cuando el rival te concede tiros, lo interpretan muy bien. Jaime puede llegar con bote dentro y lanzar tiros cortos, jugar afuera. Por dentro se colapsa la pintura y ellos son habilidosos en este tipo de partidos".

La lectura positiva es que dentro de un encuentro muy feo, sin fluidez y con escaso acierto, el Unicaja logró ganar el partido. "En el tramo final hemos estado tranquilos. El respeto comienza no pensando que vamos a ganar de 20 al Breogán. Si ganamos de menos, y no nos desquiciamos y mantenemos la calma, creo que respetamos al rival. Hemos jugado serios. No hemos estado acertados en defensa, dando seis tiros libres con bonus. Pero mantuvimos la calma, y no teníamos que ganar por 20. Ellos van a competir mejor cada vez, están recuperando a gente. Si respetamos es cuestión de no alterarnos", explicó Casimiro, que eludió hablar de la Copa del Rey y de las opciones de ser cabeza de serie: "Cuanto menos hablemos de ello, menos nos frustraremos, por no decir algo más feo aquí en rueda de prensa. No hay que pensar en estas cosas, pero no podemos estar hoy satisfechos", concluyó el entrenador del Unicaja.

Lekano, entrenador del Breogán

Natxo Lezkano, entrenador del Bregogán, se mostró satisfecho por haber plantado cara en Málaga. "El partido se ha desarrollado por los cauces previstos, con un tipo determinado de defensa para llegar con posibilidades de ganar en el último cuarto y el partido ha ido bien, fuimos creciendo y la pena ha sido nuestros porcenajes de tiro. Nos está costando meter. Pero en cuanto a esfuerzo, ganas y lo que tenemos que poner en la pista, para ganar en Málaga, una de las pistas más difíciles de la Liga, tienes que hacer todo bien, y estar mejor ataque de lo que hemos estado".