Jaime Fernández, MVP de la jornada en la ACB

Que Jaime Fernández vive el momento más lúcido de su carrera es un hecho que se confirma semana a semana. También con galardones individuales, además de los triunfos que el madrileño consigue para el Unicaja. El partidazo que el base firmó este domingo ante el Breogán le ha valido para proclamarse MVP de la octava jornada de la Liga Endesa. Los 35 puntos de valoración de Jaime le elevan a los altares de esta jornada, con 24 puntos (sin triples), 4 rebotes y 7 asistencias en 24:46.

El base fue clave en el triunfo del Unicaja ante el Café Candelas Breogán, ya que se echó el equipo a sus espaldas en los momentos más calientes del encuentro. El Unicaja no vivió un partido nada cómodo, tal y como confesó en rueda de prensa el entrenador cajista, Luis Casimiro, que admitió que el Unicaja nunca controlo el tempo del partido.

"Ni hemos dominado el rebote, por lo que no tuvimos más opciones de tiro. No hemos estado nunca cómodos. Ellos atacan siempre a partir de los 18 segundos y si te cogen 15 rebotes no puedes correr. Si tienes tiros abiertos y fallas, ellos se fortalecen y no te dejan jugar interior. Y si sumas que no dominas el rebote, el ritmo es ese. Pero no podemos estar hoy satisfechos. No podemos estarlo, hay que hacer autocrítica, por todas las cosas que no pudimos hacer hoy, porque no tuvimos el acierto en hacer más", explicó Casimiro.

Jaime estuvo mejor que el pívot del Valencia Basket, Bojan Dubljevic, que fue segundo en esta jornada con 33 puntos. Tim Abromaitis iba tercer y quedó en 29, adelantado en el último partido de la jornada por el barcelonista Blazic, que firmó otro partido magnífico y fue sumando para acabar con 31 de valoración en el triunfo barcelonista ante el UCAM Murcia.