Jaime sufre un edema óseo y no viaja a Frankfurt

Jaime Fernández, el jugador más en forma del Unicaja y de la Liga Endesa, será baja el miércoles en el Frankfurt-Unicaja de la Eurocup. El jugador madrileño sufrió una caída muy fea al final del segundo cuarto del partido de ACB ante el Breogán el pasado domingo. Se fue al vestuario cojeando pero volvió a pista y dio toda una exhibición que le valió para ser nombrado MVP de la jornada en la Liga Endesa, con 35 de valoración. Sin embargo, los médicos le han detectado un edema óseo en meste tibial de la rodilla izquierda que le va a privar de viajar a Alemania y le hacer ser seria duda para el próximo sábado en Andorra.



Luis Casimiro, entrenador verde, ha sido el encargado de comunicar la ausencia del jugador cajista. "Va a ser baja para el partido y no va a viajar porque tiene un edema en la rodilla producido por esa caída tan fea que tuvo el día del partido contra el Bregoán. No es mucho, pero es un edema en la meseta tibial y por precaución y porque tiene dolor va a seguir en tratamiento. Jaime es un tema que por lo que me dicen los servicios médicos, hay que ir evaluando día a día, hemos tenido suerte, porque la caída fue muy fea. Yo en el campo la verdad es que no lo veo, pero cuando veo el vídeo... gracias que no ha tenido mucho más. Hay que evaluarlo día a día, ver la tolerancia al dolor que él tenga y que vaya pasando. Vamos a ver hasta creo que puede ser relativamente corto o se puede alargar. Vamos a tener paciencia con él para este primer partido y cuando volvamos pues evaluaremos otra vez las posibilidades y saber si él está con la mentalidad para poder jugar", dijo Casimiro.



El otro jugador con problemas físicos es Giorgi Shermadini, con un golpe en el cuádriceps. El gigante georgiano sí que está mucho mejor. "Gioi ha entrenado hoy ya, a menor ritmo que los demás, es un golpe en el cuádriceps, y bastante doloroso, pero yo creo que en 24 horas que tenemos estará disponible para poder jugar".



El Unicaja sábado juega en Andorra a las 20.30 horas, en su vuelta a la pista donde jugó la pasada temporada, y Casimiro ha descartado que el Unicaja acuda al mercado a buscar un jugador que pueda suplir la baja de Jaime, que hay que unir ya a la de Alberto Díaz, que lleva ya varias semanas fuera de las pistas. De esta forma, el canterano Pablo Sánchez será el encargado de jugar en Fránkfurt, ayudado por los escoltas de la plantilla.



"Hemos recuperado a Pablo, que será uno más de la partida, va a viajar con el equipo, está dispuesto a asumir el papel que le corresponda y sabemos que habrá más oportunidades para otros jugadores y afrontar los problemas que tenemos. Cuando aparecen problemas también brindan oportunidades y entonces no vamos a poner excusas. Tenemos la disponibilidad de Pablo y todos los demás para la dirección del equipo y subir el balón. Milosavljevic lo ha hecho más veces. En su etapa del Alba Berlín, él manejaba más la bola y tenía más protagonismo, él podía hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Sasu, Adam... Incluso los "cuatro" pueden hacerlo, al tener menos presión. Pero Brian y Pablo, y el resto tendrá que dar el paso adelante. Es una frase muy de coaching, pero de los problemas se brindan oportunidades para los demás".



Y continuó hablando sobre el joven canterano, el más joven en debutar en la historia del club. "A Pablo lo veo bien. Se está adaptando al nivel físico que requiere, él tiene talento necesario, pero ahora mismo se está adaptando al nivel físico que requiere el equipo. Eso desde fuera parece sencillo, pero es con lo que más chocan los chicos cuando llegan de la cantera: el ritmo, el nivel físico, la exigencia de concentración mental es lo que cambia. Todo pasa más rápido, con más fuerza, con más potencia... está todavía en un proceso de adaptación".



Sobre el Skyliners, a una victoria del Unicaja, Luis dijo: "Ellos reaccionaron muy bien a la dura derrota que tuvieron a aquí. En aquel momento dijimos que habíamos desdibujado a ese equipo, pero ellos son buen equipo, y nuestro trabajo en defensa lo desdibujó. Es un equipo que hace muy buen uso de la línea de tres puntos. Murphy está tirando con un 70% de acierto en los cuatro últimos partidos. Ha perdido a su "cinco" y juegan con falsos pívots, hacen muchas continuaciones abiertas, abren el campo y eso les hace ser más peligrosos en ataque. Juegan con un gran ritmo y esa es su mayor dificultad, tenemos que adaptaremos y que nuestros "cinco" puedan defender continuaciones abiertas, desde fuera hacia adentro. Ellos han encontrado de un problema una virtud", finalizó.