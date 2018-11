El Top 16 pasa por Alemania

Una victoria del Unicaja esta tarde-noche en Fráncfort o una derrota del Mornar Bar montenegrino en su cancha, ante el Fiat Turín, son las dos vías que el Unicaja tiene abiertas hoy para lograr el pase matemático al Top 16 de la Eurocup, un objetivo mínimo para los verdes en Europa, pero que hay que aplaudir que se consiga (si es que se logra), con todavía tres jornadas por delante hasta el final de la liguilla.

El Unicaja se presenta hoy en Fráncfort con la significativa baja por lesión del escolta Jaime Fernández, el jugador de moda en el Unicaja y en el baloncesto español, después de un arranque de temporada estratosférico: jugador más valorado y tercer máximo anotador de la Liga Endesa. Fernández se lastimó el domingo, en el partido liguero frente al Breogán, y tiene que parar por un edema óseo que no parece importante, pero que sí aconseja no forzar al jugador.

Si la mala noticia es la baja del base-escolta madrileño, la buena es que sí forma parte de la expedición que se desplazó ayer desde Málaga a Fráncfort el pívot georgiano Giorgi Shermadini, que no se entrenó el lunes por un golpe en el cuádriceps, pero que sí estará en disposición de ayudar hoy en la pista germana.

Habrá que ver cómo reordena Casimiro su pizarra y los roles de sus jugadores. Sobre todo en el puesto de base, en el que el júnior Pablo Sánchez será el que eche una mano a Roberts, ante la ya comentada ausencia de Jaime y también la de Alberto Díaz, lesionado de larga duración. No hay que descartar tampoco que Viny, que solo ha jugado 6:15 minutos en toda la Eurocup, también tenga hoy su oportunidad resguardando a Shermadini para «batallas» más serias.

La verdad es que, pensándolo fríamente, no hay mucho en juego esta noche en Alemania. El Unicaja va a estar sí o sí en la segunda fase de la Eurocup. Si no es hoy, será la próxima semana. Y si no, la siguiente. Por eso hay que priorizar esfuerzos y riesgos. Los verdes viajaron ayer dispuestos a sumar la que sería la sexta victoria consecutiva en Europa, pero sabiendo que tampoco es necesario «morir» en el intento. Sobre todo pensando en que el sábado hay que ir a Andorra a jugar contra el Morabanc un partido de ACB en el que sí habrá mucho en juego.

No dio una buena imagen el Fraport Skyliners en el Martín Carpena hace poco más de un mes, en el partido de la primera vuelta. Los alemanes parecieron un equipo sin mucho recorrido. Pero el caso es que alcanzan esta séptima jornada sin conocer la derrota como local y con solo un triunfo menos que los cajistas en la clasificación. O sea, que han mejorado y su presencia en el Top 16 también es casi segura.

El encuentro, televisado en directo por Teledeporte, dará comienzo a partir de las 19.00 horas en el Fraport Arena de Fráncfort con el arbitraje del griego Spiros Gkontas, el montenegrino Milos Koljensic y el checo Robert Vyklicky.