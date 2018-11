Casimiro: "No hemos conseguido nada importante"

Luis Casimiro Palomo, el entrenador del Unicaja, se mostró este martes, en la previa ante el Mornar Bar, muy satisfecho por la buena dinámica del equipo, que ha ganado 13 de sus 16 primeros envites, lo que significa el mejor arranque de curso en la historia del club. El entrenador no quiere lanzar las campanas al vuelo, aunque admite que es mucho mejor "comenzar ganando". "Es mejor empezar así, y lo que esto genera, que es confianza en los jugadores, la química del equipo está creciendo, refrenda el trabajo realizado, genera una buena expectativas en el núcleo del equipo, también fuera, como club y entorno, que se refuerza. Y olvidarnos rápido de esto. Es bueno que haya gente feliz, pero somos conscientes de que hemos de afrontar cada partido al máximo nivel".

Casimiro quiere seguir mejorando porque aún hay un trecho importante por mejorar. Casimiro es consciente de que el equipo debe aún seguir en esta senda. "No hemos conseguido nada que merezca la pena, que sea importante. Hay que cuidar nuestra dinámica, la química y la atmósfera que se respiran es mejor. Lo demás vendrá como añadidura. Nunca sabes, esto es baloncesto, deporte profesional, deporte de equipo y nunca sabes cuando se puede romper. Por eso hay que cuidarlo. Ahora tenemos buena disposición a nivel de juego, con química, atmósfera y trabajo. Se cuida con máximo esfuerzo en cada cosa que se haga. Y ese es el mayor objetivo".

El equipo va recuperando jugadores. Alberto Díaz ya comienza a trabajar a un buen ritmo y se espera recuperarlo tras el parón de las Ventanas FIBA, y Jaime Fernández está ya recuperado. "Alberto yo creo que la evolución es muy buena, ya está corriendo, hace cambios de ritmo, se prevé que para después de las ventanas pueda ser uno más ya, que esa semana entrene al ritmo del equipo y que pueda entrar y participar. Jaime no se resintió en Andorra, entrenó ayer lunes con normalidad y lo normal es que pueda jugar. La salud del equipo, más allá de las molestias, como Gio con la espalda y Jaime, es la normal, no creo que nadie tenga problemas para jugar mañana. Traeremos a Pablo como prevención, y será el número 12 mañana. Porque hemos de tener cuidado, Brian y Jaime están solos", explicó.

El Unicaja recibe este miércoles al Mornar Bar a las 20.45 horas. "Quiero que nuestro equipo esté al máximo de motivación. No vamos a escatimar esfuerzos. La mejor manera de cuidar esta dinámica que llevamos es tener respeto al rival y olvidarnos de la clasificación, con máximo esfuerzo y motivación. El rival está en plena reconstrucción, con jugadores importantes como Bobby Brown y Landing Sane, vienen de ganar a Turín, y es un equipo peligroso, con una amenaza continua de tres puntos. Entonces, ahora mismo Sané, que juega de cuatro y cinco amenaza de tres. Es un equipo que tiene su peligro y vamos a estar al máximo de concentración para poder ganarles", advirtió.

Casimiro quiere que el equipo tenga como referencia, a partir de ahora en los partidos a domicilio, el encuentro de Andorra del pasado sábado. "El equipo me gustó porque ha sido el partido más sólido en la mentalidad competitiva. Fueron muchos minutos y no lo habíamos tenido fuera de casa. El equipo tuvo una gran mentalidad y esa personalidad quiero que sea igual dentro y fuera del Carpena. Pero trabajamos con personas y a veces la actuación no es siempre la misma. La idea es tener siempre ese nivel de solidez y fue lo que me gustó", dijo.