Wiltjer, otra baja para la "Ventana FIBA"

Kyle Wiltjer también causará baja durante el próximo parón para la disputa de los nuevos partidos de las "Ventanas FIBA", que cortará el gran ritmo que lleva el Unicaja en estas primeras semanas de competición. El Unicaja jugará este próximo sábado, día 24 de noviembre ante el UCAM Murcia, y después no volverá a hacerlo hasta el sábado 8 de diciembre, ante el Joventut. Un parón de dos semanas sin partidos para el equipo malagueño que verá como más de la mitad de la plantilla se marcha con sus selecciones nacionales.



El último en confirmar su presencia con su equipo nacional es Kyle Wiltjer, que jugará con Canadá los partidos clasificatorios para el Mundobásket de China 2019. Así las cosas, el Unicaja volverá a quedarse en cuadro, al igual que este verano, con la única diferencia de que Alberto Díaz, lesionado, se quedará en Málaga, pero Wiltjer sí que irá con Canadá, algo que no sucedió durante la pasada pretemporada.



Luis Casimiro ha confirmado este martes, en la previa del Unicaja-Mornar Bar de la octava jornada de la Eurocup, que volverá a quedarse en cuadro, ya que las selecciones tirarán de sus jugadores. España va a llamar a Jaime Fernández, Finlandia hará lo propio con Sasu Salin, al igual que Polonia con Adam Waczynski, Serbia con Dragan Milosavljevic, Georgia con Gio Shermadini y Francia con Mathias Lessort.



En Málaga sólo se quedarán el lesionado Alberto Díaz, Brian Roberts, Dani Díez, Carlos Suárez y Viny Okouo. Apenas un quinteto para poder trabajar. El entrenador verde, Luis Casimiro, habló de ello y respecto al plan de trabajo y las ausencias. "Lo fácil periodístico es decir que no pare la competición y que siga. Hay que aceptar la realidad. Sólo vivo el presente. Pues no hay que darle muchas más vueltas. Los jugadores son los primeros que quieren ir con sus equipos nacionales. Eso es loable. Lo aceptamos y aprovechamos para la recuperación de Alberto. Es lo positivo, que los que se queden puedan trabajar y descansar y volver a ser lo mismo cuando el equipo se junte. Y tener esa misma mentalidad. Y trabajar para que sea positivo. El planing es desearle suerte a los que se vayan y que vengan como se van (por las lesiones). Los que nos quedamos aquí, nos reestructuraremos. Gente como Brian, Carlos, Dani.... jugadores con molestias se van a recuperar. Y los que no vayan que descansen bien y entrenen".





