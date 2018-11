La Eurocup rectifica el resultado del Unicaja-Mornar Bar

La Eurocup ha corregido el marcador del Unicaja-Mornar Bar de este miércoles, que finalizó con triunfo malagueño por 113-76 para el equipo malagueño, y que oficialmente finaliza con el marcador de 111-76. En el acta oficial de la mesa de anotadores se da una canasta a Jaime Fernández que, en realidad, no existió, según la Eurocup. En el "jugada a jugada" de la competición se suman dos puntos a Jaime Fernández que, según la Eurocup, no ocurrió en el partido y que supuso el 105-61. Después, Pablo Sánchez entró y convirtió el 107-63 y, en el marcador del Carpena ocurrió algo extraño. Esa canasta de Jaime no había subido, pero al final del partido se contabilizaron los dos puntos del base madrileño, que la mesa apuntó y que no se habían subido previamente. De esta forma, el marcador final no es 113-76 para los malagueños, sino 111-76.

La competición ha abierto la habitual investigación al respecto y ha pedido al Unicaja un informe sobre los hechos que se deberá entregar en los próximos días. No parece un aspecto demasiado determinante éste, pues se trata sólo de dos puntos, más allá de que Unics Kazan y Unicaja están empatados en la clasificación y, de hecho, los malagueños son ahora líderes del Grupo D gracias a su mayor ventaja en el average general. Al final de esta fase se tendrá en cuenta el particular entre los dos equipos. El Unicaja ganó en el Carpena en el encuentro de la primera vuelta por 82-80 y jugará en Rusia el próximo 12 de diciembre, en un duelo determinante para el liderato de esta Fase Regular.