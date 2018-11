Casimiro: "En 15 días hemos dado un salto cualitativo"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, ha hablado este martes durante casi una hora sobre la actualidad del equipo en una entrevista en la Cadena Cope, donde ha confesado que el Unicaja "de 15 días a esta parte", ha dado "un salto cualitativo. "El grupo y la química ha crecido y ha dado un salto cualitativo. Lo que antes era decir vamos a hacer y proposiciones€ ahora está en un nivel de aceptación, dentro de las virtudes y errores de cada uno ,y eso es vital para el equipo", ha explicado Casimiro, lejos de lanzar las campanas al vuelo. "Nos queda mucho por recorrer todavía, a nivel defensivo, de ataque. Nos queda mucho, conseguir los automatismos, que al jugador le salga natural, cosas que no están automatizadas. Tenemos mucho que organizar, vemos muchos vídeos y la gente ve lo que hace bien y lo que hace mal", dijo Casimiro, que defendió el trabajo del equipo y su capacidad de rebote, poniendo datos sobre la mesa".

"He tenido la suerte de ganar cosas. He podido ganar la Liga ACB y la Supercopa, y la Copa Príncipe. He tenido esa suerte, de tener buenos jugadores y que crean en lo que están haciendo. Me gusta ver la clasificación al llegar al parón y verla. Es trabajo, pero no me planteo más. Ahora la preocupación es que sólo tendré tres días para preparar el partido de Badalona. Y hay muchas historietas de coaching que luego no se aplican", continuó Casimiro en su conversación en Cadena Cope, donde admitió que no esperaba este gran inicio, firmando el mejor arranque en la historia del Unicaja.

El equipo arrancó mal en pretemporada, pero es algo con lo que Casimiro contaba porque "no sirven de nada". "Los halagos están bien, pero de puertas hacia afuera. Nosotros tenemos que seguir siendo humildes. Hay que ser honesto, yo no sabía cómo iba a ir esto. Las pretemporadas no sirven para nada, todo el mundo le sacaba punta. Sirven para trabajar. En aquel momento teníamos lo justo para competir, ni a día de hoy tenemos los resortes automatizados. El jugador aún debe pensar, aunque sea algo habitual. La respuesta de los jugadores fue importante. Los jugadores quisieron y creyeron. El día de Valencia nos dio mucho refuerzo a todos los niveles", dijo el técnico verde

El entrenador se siente feliz y no dudó en aceptar la oferta malagueña este verano, configurando un equipo a su gusto. "Valoro al Unicaja, está por encima de muchos clubes, hay muy buenos jugadores, con nuestros pequeños defectos, pero vamos a ser un buen equipo. Parto de la base, y lo dije en el primer momento, en el que tenemos un buen equipo y jugadores, y mi filosofía es adaptarme a los jugadores que tengo", continuó el manchego.

Casimiro cree que ha aterizado en Málaga en un buen momento dentro del club. "He estado muy pegado y viviendo muchas cosas. No hubiera sido tan buen momento cuando estuve antes, no hubiera ido tan bien, creo. Dejamos la puerta abierta, no era una deuda. El club me trajo para lo que me trajo, no me engañó en ningún momento. Ahora retomamos este camino. Estamos satisfechos porque acabamos de empezar. Esa corriente optimista es buena, para público, prensa, el entorno... Nosotros debemos seguir siendo humildes", insistió Casimiro, que no está por la labor de realizar cambios en la plantilla en estos momentos.

Habló de nombres propios, como el de Brian Roberts, del que se espera todavía mucho, aunque Casimiro dice sentirse muy satisfecho, también por el trabajo del grupo. "Tengo jugadores en pleno crecimiento, les veo con picos más altos o bajos. Jaime juega mal el último partido pero el equipo gana. El equipo tiene recursos, parecía que cuando no estuviera la magia de Jaime perderíamos y sacamos adelante el partido del UCAM. Cuando confeccionábamos el equipo, buscábamos la experiencia y el poso de Brian Roberts. No es lo que se ve dentro de la cancha, es la ética de trabajo, su liderazgo. Dirige espectacular".

Sobre el juego exterior, Casimiro explicó que tiene jugadores polivalentes y algún que otro "dos y medio". "Es el puesto más indefinido, tenemos tres jugadores muy similares y a la vez diferentes. Ninguno tiene la aureola de titular. Aquí no hay estrellas, es anecdótico quién abre el partido. Importa más quién lo cierra. Son diferentes, son buenos en sus cosas y no hay uno definido. Tres puro es Dani, tanto Adam como Dragan son doses y medio. Salin es dos pero con un perfil defensor más que manejador".

Respecto a la Eurocup y a la opción de volver a la Euroliga ganando la segunda competición continental, Casimiro quiso restar presión, exponiendo que él llegó con el Gran Canaria por sus méritos en la ACB. "La manera más corta de llegar a la Euroliga es la ACB. Ganar la Eurocup son palabras mayores. El Unicaja tuvo que ganar en Valencia, es una opción, pero no es el único camino. Pero tenemos que seguir, debemos sentirnos bien en la pista. Se divierte y llega a la grada. Hasta ahora nos ha ido bien. Hay muy buenos equipos y esta competición crece más".

El Unicaja tiene este año una plantilla de sólo 12 jugadores, y con Viny Okouo no está contando. "Viny no entra tanto ahora, somos 11. Todo va a depender de lo que nos depare el futuro a nivel de salud y lesiones. Luego, a nivel de rendimiento. Tenemos un equipo para jugar Liga Endesa y Eurocup, que desgasta menos que la Euroliga. Estamos bien los que estamos", señaló, descartando así realizar ahora algún tipo de incorporación para reforzar la plantilla."No me planteo fichar a nadie. ¿Un cuatro y medio? Tenemos bastante. Soy de la opinión de que lo que funciona no lo toco. Hay que mejorarlo y optimizarlo. La competición es muy larga, igual mañana nos demanda un escolta porque hay una lesión, ojalá no. Hay que saber reaccionar. El no haber tocado nada hace que en los últimos 15-20 días la química haya dado un salto, seguramente por no haber fichado ni tocado nada. Todos han dado un paso para esa dificultad. Hemos creído en nosotros y no hemos variado nada. No estoy en ello, en fichar, sólo me preocupo de lo que puedo intervenir".

Casimiro es un hombre que cree en la cantera. Él hizo debutar en la ACB a Jaime Fernández en el Estudiantes, luego aquí en Málaga le dio la alternativa a Alberto Díaz y hace unas semanas puso a jugar a Pablo Sánchez, con sólo 16 años. Pero Casimiro piensa que hoy en día hay un salto muy importante entre los jugadores que están en Los Guindos y el primer equipo. "Lo de Pablo ha sido necesidad. Es muy niño, casi cadete todavía. Tiene las cosas que no son entrenables, pero tiene que mejorar mucho y seguir creciendo. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿para qué nivel queremos a los chicos de cantera? ¿Cuál es el nivel de nuestro club en la competición? La pregunta del millón es si tienen el nivel que requiere el Unicaja actualmente. Todos me habláis de ser campeones, Euroliga... Y de cantera. Deben llegar jugadores del alto nivel que requiere este club. Ahí está la gran cuestión. Alberto no llega nada más hacerle debutar yo, ni mucho menos. Tuvo que coger experiencia, mejorar, salir fuera y que tuviera su espacio. Es difícil decir que un chaval que sale de junior esté listo".

A modo de despedida, se le preguntó en la Cadena Cope por un sueño que tenga por cumplir en su nueva etapa, y dijo: "Estar aquí bastantes temporadas es el sueño más inmediato. Tenemos un muy buen equipo de trabajo técnico. Es del Unicaja, no mío. Estoy encantado con ellos".