El Unicaja vuelve a fortificar el Carpena: su mejor inicio casero en 18 temporadas

El equipo estira aún más su récord en un arranque de curso: 15-3

La fortaleza de un proyecto comienza por ganar en casa. El sobresaliente se busca a domicilio. El Unicaja tiene claro que el Martín Carpena es clave en su nuevo proyecto, que el triunfo en los partidos en su pista es innegociable. Y a partir de ahí va a tratar de conseguir sus objetivos. El Unicaja de Luis Casimiro ha sacado adelante sus nueve primeros encuentros en el Palacio de los Deportes, algo que no sucedía desde hace 18 temporadas. Cada victoria, en el baloncesto de elite, cuesta muchísimo. También en tu propia pista. Por eso hay que irse hasta el curso 2001/02, con Bozidar Maljkovic en el banquillo verde, para ver a un Unicaja que también ganara los nueve primeros encuentros en el Carpena.

El equipo malagueño sigue inmerso en una increíble dinámica de resultados. Los cajistas continúa inflando su mejor inicio histórico. Partido a partido y triunfo a triunfo, el Unicaja está demostrado su gran momento y amplía su registro: 15 victorias y sólo tres tropiezos acumula el cuadro malagueño en este primer tramo de la competición. Es un arranque que jamás había logrado el equipo, que ha ganado los seis últimos encuentros y que no pierde desde el pasado 3 de noviembre, en su encuentro liguero de Burgos.

Las buenas sensaciones continuarán ahora, ya que el Unicaja, al igual que todos los equipos salvo los de Euroliga, para dos semanas por la disputa de la próxima entrega de las «Ventanas FIBA». Los malagueños no volverán a jugar hasta el próximo 8 de diciembre, en Badalona. Lo harán lejos de casa, donde han perdido sus tres encuentros en este curso. El equipo sí que se ha mostrado, por el momento, inexpugnable en el Carpena. El Unicaja ha ganado aquí los nueve encuentros que ha disputado por el momento bajo el amparo de su afición, algo que no sucedía en un arranque de curso desde 2001/02.

El cuadro de Luis Casimiro arrancó su racha en casa ante el Valencia Basket: 86-73. Había muchas dudas en ese encuentro y, concretamente, en el arranque de curso. La pretemporada no había sido nada buena en cuanto a resultados se refiere, y el Unicaja había sembrado dudas que no ha tardado en despejar. Tras ganar al Valencia, luego inició su periplo en Eurocup. Hay que destacar que este gran bagaje se está consiguiendo compaginando ACB y Eurocup, algo que históricamente no ha sido así, ya que el Unicaja ha disputado la Euroliga en estas dos últimas décadas, un torneo con un nivel competitivo más importante.

En su debut ante el Skyliners alemán, el Unicaja cosechó un amplio y cómodo triunfo por 91-64. Después llegó al Carpena todo un equipo de Euroliga, como es el Herbalife Gran Canaria, ante el que el Unicaja también sacó lo mejor de sí mismo: 89-76. Frente al Unics Kazan ruso se vivió el encuentro más igualado y disputado en Málaga. Fue un partido repleto de tensión, con un gran nivel de juego y muchísima intensidad y agresividad física. El Unicaja sacó adelante el partido por 82-80 tras una apretadísima prórroga.

Nueve de nueve



Fue el encuentro más emocionante e igualado de todos en Málaga. Pocos días después, el Unicaja rompió el mal fario que tenía con el Tecnyconta Zaragoza, al que derrotó por 98-82, tras una fantástica reacción en el tercer cuarto que le llevó a ganar con más facilidad de la prevista.

En el inicio de la segunda vuelta de la Eurocup, el Unicaja venció al Rytas Vilnius lituano por 95-76. En la vuelta a la ACB derrotó al Cafés Candela Breogán, que dio más problemas de los previstos: 78-72. El Carpena vivió una jornada histórica, con récord de valoración en un partido para el Unicaja (159) venciendo al campeón de Montenegro, el Mornar Bar: 111-76. Y la racha siguió el sábado por la tarde ante el UCAM Murcia: 89-82.

La racha es de nueve de nueve en casa, algo que el Unicaja no logra en un arranque de curso desde hace 18 temporadas. En aquel lejano 2001, los malagueños volvían a la Euroliga, tras haber conquistado un año antes la Copa Korac, de la mano de Bozidar Maljkovic. El serbio hizo al equipo muy fuerte en casa y ganó, como ahora, los nueve encuentros con los que abrió el curso: 67-40 (Fórum Valladolid), 94-60 (Cáceres), 76-68 (Spirou Charleroi), 75-73 (Adecco Estudiantes), 86-79 (Olympiakos), 79-62 (Caja San Fernando), 86-79 (Alba Berlín), 75-63 (Leche Río Breogán) y 101-100 (Gijón Baloncesto). La racha con «Boza» acabó en el décimo encuentro en casa. Ante el Benetton Treviso de Tyus Edney, Ricardo Pittis, Jorge Garbajosa, Bostjan Nachbar y Denis Marconato, el equipo malagueño cayó por un apretadísimo 67-68.