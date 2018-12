"Ganar un título sería un sueño"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, atendió este lunes a "Canal Málaga", donde realizó un balance de la situación del equipo, de todo lo sucedido en este primer tramo de curso y de lo que está por venir. El técnico se encuentra ahora trabajando con el equipo a medio gas, ya que las "Ventanas FIBA" le han robado hasta a siete jugadores que compiten con sus respectivas selecciones nacionales.

Casimiro tiene que modificar su habitual día a día. "Se cambia el trabajo. Se aprovecha para trabajar otro tipo de cosas: técnica individual, más volumen de tiro, también se trabaja otro tipo de aspectos físicos y se aprovecha el tiempo para otras cosas que no se trabajan durante la competición. Ahora espero que todos regresen, cuando deben, con buen estado de salud, que lleguen como se han ido, y cuando estemos todos completos nos quedará poco tiempo para preparar el partido del Joventut", explicó.

El Unicaja vive el mejor arranque de su historia, algo que gusta a Casimiro, pero que prefiere no sacar ningún tipo de conclusión. "Se digiere con normalidad, en el sentido de no darle mucha importancia. Sí estoy satisfecho, pero con la normalidad de saber que acabamos de empezar y necesitamos asentarnos y seguir creciendo. Llevamos meses de trabajo y dificultad. Y esperamos seguir en esa línea de intentar mejorar", comentó. "La crítica, si tiene que llegar, se recibe también con normalidad. Tenemos que mantener la concentración en el trabajo y aún así, se aceptará, como también se aceptan ahora las alabanzas", prosiguió.

Una de las claves de este buen inicio es "la buena química". "Tenemos buena atmósfera dentro del vestuario, en el equipo. Tenemos buen equipo y ponemos las individualidades a disposición del grupo. Intentas transmitir eso, mandas mensajes. Y al final el jugador es el que lo interpreta. Tenemos buenas personas y esto hace que se diviertan dentro y fuera del baloncesto y de los entrenamientos, y eso se transmite. De puertas para adentro tenemos nuestro momento de crispación, porque cuando hay momentos de exigencia hay tensión pero da gusto trabajar y estar con los jugadores, y no le doy importancia a un momento de tensión, porque es hasta bueno".

Casimiro trata de inculcar, día a día y entrenamiento a entrenamiento, su ética de trabajo a la plantilla. "La comunicación es clave. Aprovecho cualquier momento para hablar con ellos y mandar mensajes. Y luego trato de convencerles de lo que pueden hacer, nos apoyamos en nuevas tecnologías y en lo audiovisual".

No le sorprende el gran momento de Jaime Fernández, el gran referente verde en este inicio, que hoy ha hablado largo y tendido en La Opinión. "Ya le vi con 17 años en el Estudiantes y no me sorprende. Pero sí que la rapidez de adaptación y coger tan rápido las riendas del equipo sí que sorprende", dijo.

Se mostró muy contento por la progresión de Giorgi Shermadini. "Quería recuperar al Gio que ha jugado en otros sitios, con talento en el juego interior, con puntos en la pintura, y él ha puesto de su parte. El estilo de juego también se acomoda a su forma de juego y me alegro".

Sobre Viny dijo que ha de esperar su oportunidad. "El trabajo está siendo bueno. Tiene muy buena actitud, está tratando mejorar. Yo destacaría de Viny su buena actitud a la hora de afrontar el trabajo. Luego, él tiene que estar preparado para rendir cuando le llegue y rendir al nivel de sus compañeros. Él está muy metido y el equipo le quiere. Está en sintonía y ha de tener paciencia, es un tema de trabajo y de rendimiento".

Casimiro descarta realizar cualquier tipo de refuerzos salvo causa de fuerza mayor. "Las cosas que funcionan no hay que tocarlas, incluso cuando ha habido lesiones, como la de Alberto que fue de largo recorrido. Hay que esperar que la salud nos respete y la intención es no mover nada", insistió.

Sobre sus objetivos personales, Casimiro confesó que su "gran sueño" sería levantar un título en el Unicaja. "El sueño de cualquier entrenador es ganar cosas y ganar un título con el Unicaja sería un sueño y hacerlo realidad sería ideal. Yo creo que cuando se habla de objetivos está muy bien en lo periodístico pero a nivel profesional hay que ser conscientes del trabajo que hay que hacer, y eso nos tiene que llenar el espacio de tiempo para no pensar en esos objetivos. Y se puede llegar, porque el objetivo final es consecuencia de ese trabajo. Tenemos buenos jugadores, están creyendo en lo que estamos haciendo, vamos evolucionando cuando aún no tenemos todo automatizado. Este juego es de los jugadores y ellos creen en lo que están haciendo. Yo soy más de las personas de las que hacen que de lo que dicen".

Mejorar la defensa

Al entrenador le gusta mucho el equipo que tienen en sus manos. "Me gustan muchas cosas del equipo. El grupo genera muy buen ambiente de trabajo. Ha crecido, es mucho más equipo, todos trabajan en la misma línea. Somos un muy buen equipo de ataque. Tenemos un buen baloncesto ofensivo y debemos mejorar la parcela defensiva. Al haber más posesiones, porque jugamos un baloncesto muy rápido, también nos hacen más puntos. Hay que mejorar también el rebote. Lo que no me gusta son los egoísmos, que no ha sucedido. Eso hay que pararlo, no me gustan los egoísmos en el equipo y estoy muy alerta para que esto no suceda".

Sobre su futuro en Málaga, Luis Casimiro recordó que dejó el Herbalife para firmra un contrato "de dos temporadas" en el Unicaja. "Siempre que un entrenador continúe es porque el trabajo está siendo bueno. Aquí el Unicaja ha respetado muchísimo la labor de Joan Plaza. Cuando un entrenador está cinco temporadas es porque lo está haciendo muy bien".

Y respecto a su día a día, Casimiro dijo que vive por y para el básket. "Mi vida es prácticamente igual en todos sitios. Vivo en una ciudad impresionante como Málaga y vivo soy tan feliz como en Fuenlabrada o Manresa, que son ciudades menos vistosas. A mí lo que me llena es el baloncesto. Me gusta el baloncesto que hacemos nosotros, dinámico, con muchas posesiones, con normas claras y rigor. Intentamos jugar un baloncesto alegre pero queremos hacer una buena defensa y somos exigentes en este sentido", concluyó.