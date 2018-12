El Unicaja lanza un nuevo abono

El Unicaja quiere aprovechar el histórico arranque de temporada que está firmando para atraer a los «indecisos» al Martín Carpena. El club malagueño anunció ayer que relanza su campaña de abonos, con carnets para todos los bolsillos, a pagar en varios plazos y que permite la entrada para todos los encuentros que jugará el Unicaja en casa de aquí a final de curso, incluyendo los play off y eliminatorias de la ACB y Eurocup.

Hasta el 31 de diciembre, el club propone a los aficionados y seguidores que no tengan aún el carnet del equipo malagueño a que pasen por Los Guindos o a través de su página web un abono que oscila entre los 360 de Tribuna y los 86 euros que cuesta el de Canasta Superior Lateral sin numerar y Canasta Superior. Es decir, que por sólo 86 euros, el nuevo abonado podrá ver desfilar por el Palacio de los Deportes a la flor y nata del básket ACB y europeo: Barça Lassa (16 de diciembre), Kirolbet Baskonia (23 de diciembre) o Real Madrid (3 de febrero) aún no han jugado en Málaga. También vendrán al Palacio equipos de Top 16 de la Eurocup más los más que posibles play off, tanto europeos como nacionales.

El abono más caro es el de Tribuna, la posición más privilegiada a pie de pista, que tiene un coste de 360 euros. Es el más caro, ya que el abono de la zona de «Esquinas» sale por sólo 235 euros, mientras que los de Canasta Lateral y Tribuna Superior cuestan 182 euros. Tribuna Superior Lateral vale 173, Esquinas Superior baja a 146 y Canasta Central, 143. Las dos zonas más económicas son Canasta Superior Lateral sin numerar y Canasta Superior, a un precio de 86 euros. Son los precios para adultos, con la opción también de adquirir un abono Joven (nacidos entre 2004 y 2012) o Infantil (nacidos entre 1988 y 2003).

Abonarse al Unicaja es realmente barato y los aficionados tienen un montón de facilidades de pago y de múltiples ventajas. Se mantiene el «Abono Chicui», de 10 euros, para menores de seis años. Esta promoción que anunció el Unicaja ayer a través de sus redes sociales concluirá el próximo 31 de diciembre. Además, ofrece todas las comodidades en el pago ya que puede efectuarse hasta en seis plazos. Es decir, que un abono de 86 euros se puede pagar en seis pagos de 14 euros.

Lo cierto es que el abonado del Unicaja se lo está pasando pipa en esta nueva temporada 2018/19. El equipo malagueño sigue inmerso en una increíble dinámica de resultados, jamás vivida antes en un arranque de curso. Los cajistas mantienen un récord de 15 victorias y sólo tres tropiezos en este primer tramo de la competición. Es un arranque que jamás había logrado el equipo, que ha ganado los seis últimos encuentros y que no pierde desde el pasado 3 de noviembre, en su encuentro liguero de Burgos.

Ir al Martín Carpena es, además, sinónimo de espectáculo. El que va al Palacio se lo pasa en grande. El Unicaja de Luis Casimiro ha sacado adelante sus nueve primeros encuentros en casa, algo que no sucedía desde hace 18 temporadas (curso 2001/02, con Bozidar Maljkovic en el banquillo verde). Es decir, que el abonado verde todavía no ha visto perder a su equipo en casa. Delante de su público, el Unicaja promedia 91 puntos de media.

El club cerró su campaña de abonados de este verano con una cifra realmente positiva: 7.800 hinchas adquirieron su carnet. La cifra es realmente positiva. El volvió a recuperar el pasado año los 8.000 socios, claro que era la vuelta a la Euroliga, con un equipo, además, muy reforzado, y el mayor presupuesto del último lustro. Ahora, la meta del club es recuperar esos 8.000 asientos ocupados en todos los partidos. Hasta el 31 de diciembre, y a precios muy favorables, el Carpena vuelve a abrir sus puertas.