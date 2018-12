"Siento que Casimiro confía en mí y quiere que sea el entrenador dentro de la pista"

Brian Roberts ( 3 de diciembre de 1985 en Toledo, Ohio) aterrizó este verano en el Unicaja después de una dilatada carrera en Estados Unidos y diferentes ligas europeas. Ahora, a las órdenes de Casimiro, su rol ha cambiado respecto al que tenía en Alemania (Brose) o Israel (Hapoel). El base quiere ser la prolongación del técnico manchego en la pista.

¿Qué tal va la adaptación a Málaga, a la ciudad, al club y al equipo, con los fans y el ambiente?

La transición ha sido buena. Sabía al venir que venía a una gran ciudad, un gran club. Ha cumplido con cada una de las expectativas que tenía. Ha sido exactamente lo que pensé que iba a ser. Hasta ahora está siendo muy buena.

Diferente a Atenas...

Ciertamente diferente a Atenas. Una ciudad más pequeña, no hay tanta gente, no hay tanta aglomeración. El tiempo es algo mejor, y la gente simplemente es muy agradable. Está siendo bueno para mí y para mi familia.

¿Y con los aficionados?

Los aficionados están siendo muy buenos. Estamos teniendo muy buen ambiente, para cada partido en casa han estado apoyándonos de manera incondicional. Estoy encantado de seguir jugando aquí para los aficionados.

¿Es todo esto (el club, el equipo, la ciudad) cómo se lo esperaba, como se lo habían contado?

Sí, es como me lo esperaba. Jugué en Málaga estando en otros equipos. Tenía referencias y buenas sensaciones.

Con Brose y Olympiacos...

Sí. Esas dos veces disfruté del ambiente, y ha cumplido con todas mis expectativas, justo como pensé iba a ser. Hasta diría que algo mejor. Puedo decir que ha sido muy bueno hasta ahora.

Olympiacos, Brose, Hapoel en Israel. Clubes diferentes aquí en Europa.

Así es. He tenido diferentes circunstancias en Europa y en diferentes países. He podido ver muchos entornos y lugares distintos. Y todos han sido buenos para mí.

Y también diferentes situaciones para usted. Con roles diferentes.

Han sido diferentes en cada paso. Desde Israel a Alemania, fueron pasos hacia delante, ir de Alemania a la NBA y vuelta aquí. Ha sido diferente, distintos roles intentando adaptarme a cada rol que el equipo necesitaba de mi. Y aquí es lo mismo, tengo que entender lo que el equipo necesita más e intentar hacerlo.

Brian, feliz cumpleaños. Fue hace sólo tres días.

Sí. Muchas gracias. 33.

33 años ya. ¿Cómo ha evolucionado en su carrera?

Pues sí, llegar a este punto donde me encuentro, con 33 años, ha sido un gran viaje, y estoy intentando mantenerlo. Esto es un gran lugar para seguir ese viaje, mi cuerpo se siente bien, no siento los 33 años, me siento tal vez como con 29 años, más o menos 29.

Más joven que los 29...

Eso, es simplemente un número. La edad es solo un número. Está todo en como te lo planteas. Ya sabes. Intento mantenerme joven, pensar joven, aunque mis hijos me hacen sentir algo mayor a veces.

Quería preguntarle sobre el final de su carrera, pero le oigo decir esto... mínimo, cuatro años más.

Tal vez, ya veremos, por como me siento tal vez, pero estoy disfrutando, sigo disfrutando con ello, y eso es lo más importante. Seguir trabajando duro, y a la vez disfrutar con lo que haces. Y así me siento.

Es tu primer año en España y en la ACB. ¿Es la mejor Liga en la que ha jugado (sin la NBA)?

Sí, tiene la reputación de ser la mejor en Europa, y estando aquí por ya dos meses, es definitivamente, en mi opinión, la mejor liga domestica, en cuanto a país. Los equipos tienen talento de arriba a abajo (arriba de la tabla debajo de la tabla). Te pueden ganar en cualquier noche. Eso, hasta ahora puedo decir que es definitivamente la mejor.

Claro. Puedes ir a Burgos y puedes perder.

Eso es. Ciertamente. El entorno, el ambiente en cada cancha de cada equipo es mucho, es definitivamente una buena liga.

'Coach' Casimiro siempre habla muy bien de usted...

Debo de estar haciendo algo bien. Supongo. Gracias "coach"...

¿Qué tal su relación con Luis Casimiro?

Es buena. Es un entrenador veterano, se comporta como una persona con experiencia, ha vivido mucho en este entorno, sabe que no tiene que gritar, alterarse siempre, pero cuando necesita hacerlo lo hace. Tiene todo el respeto del equipo, mío también, y la relación está siendo buena. Siento que confía en mí para tomar decisiones y ser de alguna manera el entrenador en la pista. Con mi experiencia, mi edad, puedo asumir ese rol.

¿Se siente como un entrenador en la pista?

A veces sí, siento que puedo ayudar algunos de los más jóvenes, y colocar al equipo en mejor posición/situación, donde más lo necesitamos. Tenemos mucho talento. Muchos jugadores jóvenes que juegan muy bien. Seguir y seguir mejorando. Creo que el 'coach' tiene esa confianza en mí, para hacer eso, y está siendo una gran relación.

Cuando el club hizo oficial su fichaje, yo dije: ¡Bien, qué gran tirador! Pero no está tirando mucho...

Así es. Es simplemente parte de la evolución de mi juego. He visto mucho, he vivido muchas cosas, sigo pudiendo tirar, cuando siento que debo, pero para mí, con este tipo de equipo y el talento que tenemos tener el control del tempo de juego, tener a los compañeros en posición de poder anotar, eso creo que lo que he hecho hasta ahora. Es temprano, aún nos queda un largo camino por recorrer.

Hábleme del Unicaja, de su equipo.

Gran equipo, un gran grupo de tipos, disfrutamos mucho en el vestuario, en los viajes, la gente es buena, tenemos cenas juntos, tuvimos una pequeña fiesta de Halloween, algunos de mis compañeros estuvieron en casa para «el Día de Acción de Gracias». Es un grupo muy unido. Yo como nuevo ha sido fácil integrarme directamente en el vestuario y conocer a todos.

Dice que puede ser una temporada especial. ¿Puede el equipo pelear por títulos o llegar a finales?

Sí, por supuesto. Es eso para lo que se juega. Vengo de equipos y ligas donde se juega para victorias en temporada regular. Juegas para ganar un título. Es fenomenal empezar así, pero en mi mente quiero ganar, quiero ganar «algo» esta temporada.

¿Es muy diferente la NBA a la ACB, por ejemplo?

Es difícil comparar. En la NBA tienes que literalmente estar a la altura cada noche, dado que estás en el nivel más alto de presión, en todo, en todas partes donde vas, sea quien sea contra los que juegas, hay alguien detrás de ti que quiere coger tu sitio. Esta parte es la parte mental que separar a los que pueden jugar 10 años en la NBA y los que pueden jugar una temporada.

¿Le ha sorprendido algún compañero del equipo?

Antes de llegar aquí conocía a algunos por jugar contra ellos, pero creo que para mí, Kyle, Jaime y Mathias, los nuevos en el equipo. Creo que Jaime es un fenomenal base. Juega con mucha confianza. Mathias es muy talentoso y nos puede ayudar y lo ha hecho hasta ahora, con Shermadini, hace lo que debe, nos puede ayudar mucho. Creo que cada uno tiene su rol, y todo el mundo está en su rol perfecto. Es la razón por la cual hemos estado bien hasta ahora.

Será su primera Copa con el Unicaja, ¿tiene ganas de jugarla?

Estoy motivadísimo. Entendí las reglas al empezar la temporada. Que debes estar en el top 8 en la primera vuelta, estamos en buena situación. Sé que es algo grande aquí en España. Siempre oí hablar mucho de la Copa del Rey, y seguramente va a ser una buena experiencia jugarla en otro país.

El equipo ya está clasificado para el Top 16 de la Eurocup: ¿qué espera de este torneo?

Sí. Va a ser cada vez más duro. Hemos tenido una buena primera ronda. A medida que avanzas los equipos van a ser mejores, te conocen más. Debemos seguir mejorando, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tenemos una muy buena oportunidad para tener éxito.