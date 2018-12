Alberto Díaz, de vuelta: "Por fin me incorporo"

Por fin... Alberto Díaz reaparecerá el sábado con el Unicaja frente al Divina Seguros Joventut tras casi dos meses lesionado. El malagueño sufrió el 17 de octubre una totura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha en el encuentro de Eurocup ante el Mornar Bar. El "Pelirrojo" ha estado sin jugar un partido durante casi dos meses. Este parón por las "Ventanas" FIBA le ha servido para ponerse al mismo ritmo que sus compañeros. Sin la chispa ni las sensaciones ideales, el jugador costasoleño podrá hoy volver a jugar y ayudar al equipo, que es cuarto en esta ACB y que ha firmado un arranque de ocho triunfos y dos derrotas.

El Unicaja ha distribuido declaraciones del base, en las que se muestra muy "contento" por volver a jugar de nuevo. "Estoy contento, por fin ya me reincorporo con mis compañeros y estoy bastante contento. En cada entrenamiento me encuentro mejor, cada día voy a más. Estoy mejorando en cada entrenamiento, me encuentro mucho mejor, aunque cuesta coger el ritmo", explicó Alberto.

El base advirtió de que el argentino del conjunto badalonés, Nicolás Laprovittola, "tiene un talento inmenso, es muy desequilibrante" y de "gran importancia" para su equipo. Sobre la visita al Divina Seguros Joventut, Díaz expuso que se trata de una "pista muy complicada, y más este año que están a un gran nivel, siendo fuertes en casa, sacando partidos buenos, y va a ser difícil".

Por último, el base explicó que la vuelta a la competición tras el parón por la Ventana FIBA "cuesta". "Es complicado cambiar de dinámica, de chip, muy rápido, pero el compromiso que tienen los compañeros es grandísimo. Creo que están al 100% pensando en el equipo y sacar el próximo partido adelante".