Casimiro: "En Badalona parecía que estábamos de pretemporada"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, confía en que el equipo malagueño recupere pronto el nivel que mostró antes del parón de las "Ventanas" FIBA y lo haga, si es posible, este miércoles en la pista del Unics Kazan, donde se jugará el primer puesto del Grupo D de la Fase Regular de la Eurocup. Casimiro, antes de nada, espera recuperar el nivel mostrado hace unas semans, ya que en Badalona el técnico explicó que recordó a un Unicaja en plena "pretemporada". "La sensación era que estábamos de pretemporada, cometiendo los mismos errores, sobre todo a nivel defensivo. A parte de las decisiones que hemos de tomar sobre la mejora de hacer muchas cosas, la sensación es la de haber dejado pasar una oportunidad en la clasificación, seguimos cuartos, pero podíamos estar mirando hacia arriba. Hay que ser ambiciosos y no estuvimos al nivel", explicó el entrenador sobre la derrota de Badalona.

El equipo mantiene, eso sí, la diferencia de dos triunfos sobre el quinto clasificado en la ACB. "Seguimos cuartos, con una brecha de dos victorias, que puede ser importante. A mí me gusta disfrutar cada partido al cien por cien, y dejamos pasar una oportunidad de estar lo más arriba posible. Ese sentimiento, necesitábamos volver a estar metidos totalmente, con la mentalidad necesaria de equipo, para retomar la solidez de antes de las "Ventanas". Estamos trabajando ahora y poco a poco podremos volver a ser el equipo sólido que estábamos empezando hacer de antes de las ventanas. Creo que es más un tema mental. Sólo hay que ponerse en lugar de los jugadores: estás trabajando en tu medio, en tu periódico o radio, y te trasladan a otra emisora, tienes otra forma de trabajar, y a los pocos días has de volver a tu puesto de trabajo. Somos personas y nos puede pasar, te trastoca, nos gustaría que no hubiese pasado, pero tenemos que intentar que estas cosas nos afecten lo menos posible", comentó el coach verde.

El Unicaja viaja hoy martes por la mañana a Rusia, y llegará a Kazán al filo de la medianoche, tras un Málaga-Moscú y hacer escala en la capital rusa. Al equipo verde le espera el Unics Kazan, con quien luchará por la primera plaza del Grupo D de la Eurocup. El equipo malagueño viaja sin Carlos Suárez, por un esguince en el tobillo derecho durante el partido ante el Divina Joventut del pasado sábado.

Casimiro cree que las referencias del partido de la primera vuelta servirán a la hora de jugar ante el Unics. "Hay equipos que con el paso de los meses cambian bastante. Ni ellos ni nosotros hemos cambiado jugadores. Tenemos que ir preparados a disputar un partido que sirve para establecer quién va a ser primero. Tenemos que llegar con la confianza de haber llegado con solo una derrota y es argumento para tener buena mentalidad, y con trabajo".

El Unicaja ya vislumbra los rivales en caso de ser primero o segundo, tal y como se ha explicado hoy en este periódico. Casimiro no cree que éste sea un factor determinante y sí pone el énfasis en el Top 16. "Es muy importante la siguiente fase, porque te da el factor pista por las eliminatorias, y es fundamental esa fase. Sería importantísimo, no quita que se pueda romper, y que cada eliminatoria sea un mundo. Sí lo ve más determinante. Me gustaría ser primero, quiero que compitamos, que ganemos el partido, y mantener la posición por el average".

El Unicaja afronta ahora un "Tourmalet", ya que se medirá a equipos de máximo nivel en las próximas semanas. "Todos los partidos son igual de importantes, porque en Liga, a la regularidad, hay que darle la misma importancia. Son más llamativos estos partidos con rivales de un nivel alto. Unics está a nivel de eficacia está por encima de muchos equipos y Barcelona y Baskonia están por encima nuestra en la clasificación y son equipos de Euroliga. Hemos de tener el máximo de ambición", dijo.

Casimiro también tuvo palabras para el Récord Guinness que se va a tratar de batir el domingo en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, con más de 8.000 personas botando un balón durante cinco minutos. "Me parece que está muy bien alrededor del partido. Está levantando expectación, para mí diría que todos los participantes que se puedan llevar un balón a casa. Hubo una campaña hace muchos años, de un balón para cada niño, los que hemos trabajado en equipos con uno o dos balones, lo importante es que en torno a un balón se haga una exaltación de baloncesto y que se pueda llevar el balón a casa, dota de ambiente a un partido que es muy importante, y a nivel de Unicaja, Málaga y club, todo esto funciona muy bien".