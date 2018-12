El Unicaja, mejor primero que segundo

El Unicaja vuelve este miércoles a la Eurocup, después del parón por la «Ventana» FIBA. La competición continental encara las dos últimas jornadas de la Fase Regular, y el equipo malagueño viaja a Rusia para medirse al Unics Kazan (17.00 horas), donde se jugará acabar primero o segundo del Grupo D. El equipo verde es ahora líder de su grupo, gracias al average general. Los dos empatan en la tabla tras ocho jornadas, con siete victorias y una única derrota. La de los malagueños llegó en el estreno en Vilnius ante el Rytas (80-72) y la de los rusos aquí en Málaga, en la primera vuelta, en un partido de infarto que se resolvió en la prórroga: 82-80. El Unicaja sabe que será campeón de grupo a falta de una jornada si gana en Kazan, ya que aventajaría en un triunfo a los rusos a falta de una jornada y con el average particular a su favor al haberle ganado los dos duelos. Si pierde, la cosa cambiaría.

Si el Unics Kazan vence el encuentro serían ellos los primeros de grupo, siempre que no lo haga en la prórroga. Las normas de la competición no tienen en cuenta los average de los tiempos extra. Así que si vuelve a haber un empate al final de los 40 minutos reglamentarios, y hay victoria rusa, técnicamente un empate entre ambos se resolvería en el average general en la jornada 10. Ahora el Unicaja tiene +95 y el Unics, +84.

En juego están también los cruces para el Top 16, ya que eso del sorteo murió hace ya años. Desde que se realizan en julio los emparejamientos iniciales ya quedan definidos cómo quedarán luego los grupos. El campeón del Grupo D del Unicaja se medirá en el Top 16 con el segundo del Grupo A, el tercero del B y el cuarto del C. Todavía esas plazas están abiertas, aunque sí que es cierto que ya se vislumbra, con las lógicas salvedades, lo que puede estar por venir.

Y lo cierto es que ser campeón, salvo que se produzcan resultados muy extraños en las dos últimas jornadas, sería mucho más positivo para los intereses verdes que acabar segundo. Si es subcampeón, el Unicaja se las vería con el campeón del Grupo C, el tercero del A y el cuarto del B. Y, a día de hoy, se vislumbra un posible enfrentamiento con Valencia Basket (primero del C), Estrella Roja (tercero del A) y Tofas Bursa turco (cuarto del C). Es decir, un grupito de cuatro con dos rivales de la pasada Euroliga y una incómoda visita a tierras turcas, sabiendo que sólo los dos mejores pasan a los cruces directos de cuartos de final y que cualquier despiste, especialmente en casa, te puede condenar.

Todavía los grupos están muy abiertos (mirar clasificaciones y opciones del cuadro superior), con dos y hasta tres posibles rivales. Pero, a día de hoy, viendo calendarios y rivales, se antoja mucho más aconsejable ser primero que segundo. Para ello, hay que ganar en Rusia. O perder en la prórroga y aguantar el average general en la última jornada.