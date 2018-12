El liderato europeo se decide en Kazán

El partido, a las 17 horas, se podrá ver en directo por la web de Teledeporte.

El Unicaja se cita esta tarde (17 horas) con el Unics Kazán ruso para jugarse en 40 minutos (si es que no hay prórroga) el liderato del Grupo D de la Eurocup. Con ambos equipos igualados en la clasificación, con un casi inmaculado balance de 7-1 después de 8 partidos, el que gane esta tarde lo tendrá hecho como campeón de grupo de cara a la última jornada de la liguilla, la próxima semana.

El debate está abierto sobre si acabar primero o segundo esta primera fase es más o menos importante. Sobre si merece la pena un sobreesfuerzo en Kazán o no es tampoco una prioridad. Luis Casimiro ha dicho repetidamente que le da igual, que no es una gran ventaja acabar campeón de grupo en esta primera fase de cara al resto de la competición. Que ese objetivo sí será una prioridad a partir de enero, cuando arranque el Top 16. No le falta razón al técnico manchego del Unicaja, pero no se puede negar que ganar en Kazán sería dar un puñetazo muy importante encima de la mesa continental y presentar una candidatura más que seria para levantar en abril este título de la segunda competición del baloncesto continental.

La verdad es que tenemos por delante un partidazo. Unics y Unicaja son dos de las mejores plantillas de la Eurocup. El partido de la primera vuelta en el Carpena fue brutal, nada que envidiar a cualquiera de la Euroliga, con desenlace en el tiempo extra y una victoria mínima 82-80 de los verdes, que hoy quieren repetir en Rusia.

Fácil, desde luego, no va a ser. El Unics lleva una racha de 19 victorias consecutivas como local en el Basket Hall de Kazán, 10 en la temporada 2017/18 y 9 en la actual 2018/19. Su última derrota jugando ante su público fue en el Top 16 de la pasada 7DAYS Eurocup, el 16 de enero de 2018 ante el Reggio Emilia italiano, por un ajustado 69-71. O sea, que llevan casi un año ganando, ganando y sin parar de ganar a cada rival que ha asomado el morro por su cancha.

Es evidente que para ganar en Kazán habrá que mejorar mucho las prestaciones respecto a la puesta en escena del fin de semana pasado en Badalona. El equipo jugó en la pista del Joventut el peor partido desde que arrancó la temporada. El parón por las «Ventanas FIBA» pasó factura y en esta cita en Rusia, además de la primera plaza del grupo, está en juego recuperar parte de la autoestima perdida ante los verdinegros. Y es que una victoria hoy sería espectacular, una derrota dando un buen tono y compitiendo hasta el final sería del mal, el menos. Pero una derrota dando, además, mala imagen, provocaría muchas dudas justo antes de un final de 2018 y un arranque de 2019 con muchísimo en juego para los verdes.

La expedición cajista llegó anoche a la remota ciudad de Kazán, 819 kilómetros al este de Moscú, muy cerca ya del límite entre la Rusia europea y la asiática. Allí le espera un rival serio, con una plantilla muy compensada, en una de las pistas más duras del Viejo Continente y con un exconocido como una de sus grandes amenazas, el escolta tirador Jamar Smith.

En el Unicaja es baja para esta tarde Carlos Suárez. El capitán cajista tiene un esguince de tobillo que aconsejó ayer dejar en casa al ala-pívot madrileño para que se recupere bien de su dolencia, pensando en partidos próximos en los que habrá mucho más en juego que esta primera plaza del grupo que sí, pero no. El resto, incluido el ya recuperado de su lesión, Alberto Díaz, estarán hoy a disposición de Casimiro para buscar lo que sería un prestigioso triunfo en la Eurocup.

¡Ojo con esto!: El partido se verá desde las 17 horas solo por la web de Teledeporte. Durante unos minutos coincidirá este Unics-Unicaja con el final del partido del Europeo de balonmano entre España y Noruega. Cuando acaben las chicas con lo suyo, sobre las 17:15, Teledeporte ya conectará con Kazán.