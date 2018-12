El Unicaja pierde el liderato europeo en Kazán

El Unicaja jugará a partir del próximo 1-2 de enero el Top 16 de la Eurocup como segundo clasificado de su grupo de esta primera fase continental. Los verdes cedieron 87-84 esta tarde de miércoles en la pista del Unics Kazán ruso en el duelo directo por el primer puesto de la clasificación entre los dos mejores equipos del grupo D continental.

El triunfo del Unics les da a ellos, a falta de una jornada para el final de la liguilla, el liderato matemático del grupo, dejando a los verdes en la segunda plaza, independientemente de lo que pase la próxima semana, en la última entrega de esta primera fase, que para los de Luis Casimiro será en el Carpena, ante el Fiat Turín.

Estaba claro que para ganar en Kazán había que hacerlo muy bien. Los rusos acumulan casi 12 meses de victorias seguidas en su pista y eso no es casualidad. El Unicaja fue mejor que su rival los tres primeros cuartos, es verdad que nunca tuvo una ventaja cómoda, pero mandó en el marcador y en el tempo del partido. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, en el cuarto final, perdió eficacia en ataque y el Unics, liderado por Henry y McCollum, remontó para ganar el partido y asegurarse el primer puesto del grupo.

El duelo respondió a las expectativas. Para muchos, Unics y Unicaja son dos de los máximos favoritos para estar luchando por el título de esta Eurocup el próximo mes de abril. Los 40 minutos del Basket Hall Kazán, independientemente del baloncesto que expusieron unos y otros sobre el parqué, mostraron a dos plantillas muy profundas, con mucho talento y más propias de la clase media de la mismísima Euroliga que de esta Eurocup de nivel dudoso en algunos de sus equipos participantes.

Después de siete victorias europeas seguidas, esta derrota en Rusia no empaña, desde luego, la gran primera fase continental firmada por el Unicaja. Tampoco perder el liderato parece una preocupación. Al menos, a corto plazo. Casimiro se ha hartado de decir que ser primero o segundo ahora no es importante, aunque en el Top 16 sí será ya un objetivo prioritario.

Fue un partido intenso, con alternativas, de carreras hacia un lado y hacia otro y de posesiones cortas. El Unicaja se sobrepuso al 5-0 inicial a favor de los locales y pronto se puso por delante. No fue con diferencias importantes, pero los primeros 20 minutos el que mandó fue, casi siempre, el equipo de Luis Casimiro. El acierto desde la línea de tres (7 de 14) y el dominio en el rebote, 18-11, fueron decisivos para que a la media parte el Unicaja amenazara con asaltar el fortín ruso, 38-44.

El tercer cuarto fue un intercambio de canastas hasta que Henry cogió su fusil y lideró un parcial de 15-4 en los minutos finales, que permitió que el partido llegara 64-64 a falta solo del cuarto final.

Hubo mucha más intensidad y emoción que buen baloncesto en los diez últimos minutos. McCollum y Henry asumieron todo el protagonismo del Unics y con sus canastas acabaron con las ilusiones cajistas.

Hay que pasar página. La segunda derrota tras el parón debe servir de acicate para el futuro inmediato. La imagen no fue mala (después de lo de Badalona, era necesario) y con eso hay que quedarse. Nada menos que el líder de la Liga Endesa, el FC Barcelona de Svetislav Pesic, será el rival de los verdes el próximo domingo en el Martín Carpena (19.30 horas). Tras perder por primera vez dos veces seguidas esta temporada, no ganar a los culés abriría una pequeña crisis de resultados en un momento muy importante del curso, sobre todo de cara al objetivo de acabar la primera vuelta de la ACB entre los cuatro primeros, para tener así un mejor sorteo en los cuartos de final de la Copa del Rey. No va a ser fácil, pero en el Carpena ya sabemos que todo es posible.