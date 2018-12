Casimiro: "Tenemos nivel para ganar a los mejores"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, se mostró muy satisfecho por el triunfo ante el FC Barcelona, en un partido que él definió de "coral", y en el que los verdes ganaron tras dos derrotas, y en el que asienta su cuarta plaza, a un triunfo del líder, precisamente el equipo culé. "El partido se presta a rebotear y defender más. El equipo, cuando hubo partidos con exigenci física, supo interpretar qué tipo de partido era. El equipo ha estado con energía, intensidad, siendo sólidos. En Kazán ya estuvimos en ese camino, se ha ha jugado con esfuerzo y el trabajo de defensa y rebote, con acierto. Cualquiera que ha entrado desde el banquillo ha sumado, y es para estar contentos como equipo.

El triunfo ha sido desde el esfuerzo y el sacrificio. Hemos estado en la línea de solidez. El que ha entrado ha aportdado energía, no tenemos dependencia de nadie. Por nuestro estilo, unos días estarán más acertados unos y otros días, otros. Lo que prima es el colectivo y ha sido una victoria coral de todos los que han participado", dijo.

Casimiro trató de hacer ver qué complicado es competir en la ACB, donde cualquiera puede ganarte, y luego tratar de ser competitivo en Europa. "Tenemos una Liga tan exigente que resulta que nosotros perdemos en Badalona, Breogán le gana al Madrid... Las casas de apuestas pondrán en la balanza unos más que otros. Pero la Liga está demostrando que es así. Tenemos nivel para ganar a los mejores pero también sabemos que no podemos descuidarnos. Y estamos empatados con Baskonia y Madrid, y eso nos debe alimentar para ser exigentes con nosotros mismos y con nuestra afición. No sé qué va a pasar. Hay que disfrutar esta victoria. He mirado la clasificación y me satisface ver al equipo ahí. Pero el siguiente partido será un mundo. Ahora hay que demostrar a los jugadores que viene Turín, y luego viene Baskonia. Estamos en el camino, pero yo creo que lo que apunta el equipo está bien y hay que mejorarlo", comentó Casimiro.

El manchego se alegra de que el Carpena sea el factor diferencia del equipo, ya que el Unicaja ha ganado todo lo que ha ganado en su pista. "La gente me dice que se lo pasa bien. El público forma parte de nuestras victorias y que no hayamos perdido todavía es porque hay sintonía y ellos nos contagian. El factor Carpena funciona, nos divertimos y ellos también. Viven el partido. La gente está empujando mucho", se felicitó.

Por fin ha vuelto a ganar el Unicaja, ya que había perdido las dos citas posteriores a las Ventanas FIBA. "Nos han costado un partido (Badalona). Los jugadores han cambiado reglas, equipos... en dos días lo han cambiado. Ya ha pasado tiempo, y hemos jugado en Badalona, hemos ido a Rusia y han sido muchas horas de estar juntos, y el equipo ha mostrado solidez que mostró antes de las Ventanas. Y ahora hay que acordarse", se despidió.