Hace unos días quedé a comer con unos amigos en un restaurante de moda en el centro. Sinceramente, no hay muchos, pero bueno, nos arriesgamos por no ir al de siempre, aunque después te arrepientes de cambiar. La cuestión es que el salón estaba lleno de grandes reuniones. Curiosamente, todas estaban formadas por chicas. Bonita curiosidad, por otro lado. Y es que ha nacido un nuevo fenómeno social, las comidas de Navidad.

Estas reuniones son la derivación de las añoradas comidas de empresa. Esas sí que molaban. En un pasado no muy lejano pero de mayor esplendor económico, eran las empresas las que organizaban estos encuentros con sus empleados, invitándoles a comer por todo lo alto. Y a beber. Incluso la empresa regalaba a sus trabajadores las famosas cestas de Navidad. Recuerdo que un año el jefe de mi amigo Víctor le dio setecientos euros para que se encargara de pagar las copas de todos los empleados. Allí nos presentamos mi amigo Kiko y yo a tomar unas copitas para celebrar la amistad a costa de la empresa de Víctor. Eran reuniones en las que, una vez llegaba el momento de las copas, la gente perdía los papeles un poco. O un mucho. En ese momento sin papeles, te atrevías a hablar con aquella chica, o chico según el caso, con el que solo cruzabas miradas durante el resto del año.

Estas fantásticas comidas de empresa fueron derivando, mutando. Bueno, mejor dicho encutreciéndose. Los menús cada vez eran peores, más baratos. La cesta de Navidad desapareció. Y las copas se las paga cada uno. El no va más del cutrerío es que hasta el menú corre a cargo de los trabajadores. La empresa ya no se hace cargo de nada. La crisis.

Pero con nosotros los españoles no puede nadie. ¿Cómo íbamos a perder un día de cachondeo? Es por eso que paulatinamente se han ido transformando esas famosas comidas de empresa, que salían por la patilla, en comidas de Navidad. Lo importante es tirarse a la calle. Las comidas de Navidad son otra cosa. Ahora eliges con quién quieres quedar. Por eso ya se citan solo las chicas, o solo los chicos, o solo un departamento dentro de la empresa. Lo que no cambia son los menús de Navidad. Vas a un restaurante donde normalmente se come bien a comer mal pero pagando como si comieras bien.

La cesta de Navidad ha sido sustituida por el amigo invisible. El mundo del amigo invisible. Olvídate ya de intentar hacer un poco de trampas para que toque que te regale la chica más espléndida y con mejor gusto de la reunión. Ahora hay decenas de variantes de amigo invisible. Los que están encantados son los dueños de los almacenes chinos donde casi todos van a comprar los regalos para el juego. Y por supuesto, después de la comida a llenar los bares en los que tomar esas copas juntos para que el que quiera pueda perder los papeles.

La comida de Navidad va ampliando su concepto. Ya no es exclusivo para compañeros de trabajo. Ahora cabe cualquier tipo de encuentro de amigos. Comida de Navidad con la pandilla, con los compañeros de la EGB, con los amigos del pádel o del gimnasio o del fútbol... La cuestión es tener una buena excusa para salir y llegar tarde a casa.

Con tantas posibilidades hemos pasado de tener una comida de empresa en navidades a tener varias comidas de Navidad. Mi amigo Kiko Castillo se tiene que hacer hasta una agenda para no faltar a ninguna. Hay que organizarlo bien para que tampoco coincidan dos en el mismo día y tengas que perderte una. Él es un verdadero especialista y se demuestra que a Kiko somos muchos los que lo queremos.

Es tan brutal en lo que el fenómeno se ha convetido que las comidas de Navidad empiezan a celebrarse en noviembre. ¡Letal! Los que triunfan con todo esto son los hosteleros. Restaurantes y bares de copas llenos. Aunque después, como siempre, dirán que no ganaron tanto dinero a pesar de que no se queda nadie en su casa.

Para mí la verdadera comida de Navidad es el 25 de diciembre. Es a solas con Ana y en el restaurante María, algo que se ha convertido en una maravillosa tradición que espero que perdure por siempre. Si quieres brindar con nosotros por el año que está acabando ya sabes dónde vernos.