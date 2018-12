Luis Casimiro pide ayuda al público ante Turín

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, pidió a la afición malagueña que acuda este miércoles al Martín Carpena a apoyar al equipo en el intrascendente Unicaja-Fiat Turín, porque el equipo siempre gana en casa y acudir al Palacio, como recordó, es sinónimo, de "pasarlo bien". "La prensa me dijo el otro día que la gente se iba del Palacio feliz y que se divertía. Así que le pido que venga a ver a su equipo, no al rival. Que disfrute con su equipo. La gente sale contenta y se divierte cuando viene. Que venga a divertirse, vamos a tratar de provocar esto. Es un buen momento para acercarse al Carpena. No hay mucho que hacer un miércoles a esa hora, así que pido que se acerquen a ver a su equipo", pidió el técnico, en la previa del encuentro de Eurocup ante los italianos.



El coach verde no quiere dar ningún tipo de concesiones en el encuentro de este miércoles y pide a sus hombres "profesionalidad". "Es una posibilidad de hacer bien nuestro trabajo, a todos nos gusta nuestra profesión, a intentar mejorar, hacer las cosas bien y estar al máximo de concentración e intensidad. Antes de un partido tenemos que estar concentrados en los pequeños detalles, hacer las cosas bien, y afrontarlo como cada partido. Ese es mi reto como entrenador. Tenemos que tener el mismo nivel de concentración y la idea es mantener siempre la misma intensidad, juguemos donde juguemos", comentó.



Turín llega como colista, aún no ha ganado un solo partido en la Eurocup, pero ha realizado varios movimientos en el mercado. "Han perdido varios partidos en la prórroga, es un equipo con buenos jugadores, con gran talento físico y técnico, en plena reconstrucción y con un base y un nuevo alero, con un maestro en el banquillo como Larry Brown, y tengo el máximo respeto para afrontar el partido. No vamos a probar cosas nuevas. Lo que estamos trabajando, que el equipo sea sólido, incluso mejorarlo. Continuidad, sobre todo continuidad", pidió Casimiro a sus jugadores.



Al entrenador se le cuestión por el gran encuentro del domingo ante el FC Barcelona, con victoria malagueña. "Siempre el equipo ha tenido buen espíritu y buena atmósfera, cuando ganas te ayuda más, si lo haces al Barça, al líder y cómo lo haces, ayuda a todo el mundo para que el ambiente sea bueno. Antes de las ventanas también teníamos el ambiente, y hay que reconocerle al equipo que ha tenido siempre buena predisposición al trabajo y ha tenido buena química. Hay siempre constantes que son las mismas: energía, esfuerzo, intensidad, concentración... Esto siempre va a ser igual. Los aspectos tácticos cambian dependiendo de los equipos y rivales, pero las constantes deben ser las de Andorra, Valencia, Kazán o la del Barça. Ser un equipo sólido es lo que quiero", explicó.



El domingo, por primera vez, se vio en acción y a un gran nivel a los tres aleros del equipo: Adam Waczynski, Dani Díez y Dragan Milosavljevic. "Intento leer el partido, intento, dentro de las características de cada uno, usarlos en el momento adecuado. Sé que es verdad que a veces acertamos y otras, nos equivocamos. No tengo nada estructurado ni preconcebido, y trato de leer el partido. Adam no jugó en el primer tiempo y Dani nos vino bien para que Víctor no nos hiciera daño. Cuando vi a Hanga de tres, metimos a Adam por Milosavljevic, y luego Adam estaba metido en el partido y pudo defender a Víctor", dijo.



El entrenador no quiere mirar todavía al Top 16 ni hacer cuentas, sabiendo ya que Valencia será uno de los rivales de la siguiente fase de la Eurocup. "Siempre estamos al máximo de exigencia. Internamente, nosotros nos autoimponemos la máxima exigencia. Es el Top 16 y sabíamos que ser primero te da factor pista para las eliminatorias. Como entrenador, me tomo todos los partidos con la misma seriedad y con la máxima exigencia. Eso no nos cambia las coas como profesionales. Debe ser siempre la máxima. Desde la semana pasada no he mirado los cruces, sabemos que tenemos Valencia sí o sí. Y hay opciones con Andorra, Limoges€ sólo he mirado a Turín", finalizó el técnico.