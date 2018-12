Casimiro: "Es un grupo duro, complicado y atractivo"

El Unicaja ya está en el Top 16 de la Eurocup y Luis Casimiro Palomo, entrenador del equipo verde, se mostró este miércoles por la noche muy animado por "llegar a esto", con el objetivo de "pasar a las eliminatorias", explicó tras el triunfo malagueño al Fiat Turín, con meridiana claridad tras ganar en una gran segunda parte.

El Unicaja se medirá ahora a Valencia, Estrella Roja y Limoges en el Top 16, un grupo que Casimiro calificó como "difícil". "Es un grupo difícil, son ya 16 equipos, cualquiera que nos toque tiene un buen bagaje. Hay equipos consolidados, como Estrella Roja, Limoges y Valencia, que lo conocemos bien. Es un grupo de equipos de gran tradición europea. Es un grupo, no me gusta la palabra prestirigo, digamos que es muy atractivo, con equipos de solera en Europa. Todos los conocemos. Hay campeoens de Europa en su momento. Son equipos muy atractivos y fuertes, de tradición", insistió el técnico verde.

Casimiro no ha querido ver a ningún rival ni estudiar sus plantillas hasta ahora. "No quería ver rivales ni confección de equipos. He visto jugar al Estrella Roja en la Liga Adriática preparando otro partido y juegan bastante bien. No tengo conocimiento exhaustivo, sé que es un grupo fuerte, complicado y atractivo al mismo tiempo", continuó.

Casimiro no pretende echar balones fuera y tiene muy claro que el objetivo del equipo ahora es pasar de ronda. "Ya hemos llegado a esto, es mucho más corta ahora la competición, sólo se clasifican dos. Te puedes permitir una equivocación, no dos. Queremos pasar a la siguiente ronda, clarísimo. Pasar a la siguiente ronda y llegar a las eliminatorias en la mejor disposición posible. Es preferible tener el factor cancha, pero sin él, el objeivo está clarísimo. Pasar a las eliminatorias", comentó.

Respecto al encuentro ante el Fiat Turín, Casimiro recalcó que cuando el Unicaja defendió todo fue más fácil. "El partido ha estado diferenciado en las dos partes. La primera, jugando con bastantes tiros pero sin buena defensa, sobre todo en la defensa del contraataque. Y una segunda parte muy diferenciada, donde el equipo ha seguido tomando esos tiros abiertos. Con mejor porcentaje y sobre todo con mucha mejor defensa, mucha intensidad defensiva, que nos ha permitido robar y correr. Desde la defensa siempre salen mejor las cosas. No era un partido fácil de jugar. Veníamos de una victoria contra el Bacelona. No había nada en juego y es difícil ponderse en situación. Nos ha costado, el equipo ha competido y jugador a jugador son buenos", relató.

Aunque el encuentro carecía de trascendencia clasificatoria, Casimiro no ha querido andarse con medias tintas. Han jugado los que él creía que estaban mejor para ganar el partido. "Exceptuando a Jaime, que ha estado 28 minutos, los demás ha estado más repartido, todo bastante equilibrado. Jaime se ha ido un poco más. Pero es que yo no sé hacer al equipo conectarse y desconcetar. ¿Qué hago? ¿Lo concetohoy y no otro día? Mi idea es ganar cada partido. Esa es la idea. Si estoy intentando convencer al jugador que lo más imporante es vivir cada partido al máximo nivel, no puedo hacer cosas a la galería ni reservar. Debo tomar las decisiones que debo tomar para tratar de ganar el partido", finalizó el entrenador cajista.