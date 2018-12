Valencia, Estrella Roja y Limoges, rivales del Unicaja en el Top 16

Llega la hora de la verdad para el Unicaja. El equipo malagueño ha finalizado segundo la Fase Regular de la Eurocup en su Grupo D, por detrás del Unics Kazan, y accede al Top 16 de la segunda competición continental con la vitola de ser uno de los equipos llamados a luchar por el título. El Unicaja forma parte a partir de ahora del Grupo G del Top 16 y se medirá al Valencia Basket, al Estrella Roja serbio y al Limoges francés. Definitivamente, balcánicos y galos cumplieron con las previsiones y ambos se unen a Unicaja y Valencia en el Grupo D, que pone en juego dos plazas para el cruce de cuartos de final de la Eurocup.

No es, para nada, un grupo fácil el que tiene el Unicaja entre manos. Tras una notable primera fase, el Unicaja y otros 15 equipos clasificados para la segunda liguilla partirán de cero, distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. A partir de ahora vienen curvas. Y cada error, sobre todo en casa, puede castigarte de forma severa. Porque a partir del 2 de enero serán apenas seis jornadas en otras tantas semanas en las que los dos primeros clasificados pasarán al play off de cuartos de final. Los otros dos del grupo quedan ya, oficialmente, eliminados y con un único partido por semana. Un aburrimiento.

El Unicaja tiene a dos equipos con los que la pasada temporada compartió la nueva Euroliga, Valencia Basket y Estrella Roja. Es cierto que los levantinos no atraviesan su mejor momento, aunque parece que están saliendo del banque. Y los serbios no tienen ni la plantilla ni el presupuesto del pasado curso, pero la Sala Pionir da miedo. Y el Limoges no deja de ser un histórico, con un plantel muy físico, aunque parte como el equipo menos fuerte de este Grupo G, en una temporada discreta, con cambio de técnico incluido.



El Valencia parte como el rival a batir. El equipo de Jaume Ponsarnau vuelve a ser el gran contrincante este curso de los cajistas en su intento de regresar a la Euroliga. Cosas del destino, el Valencia ya quedó emparejado con el Unicaja en el Top 16 de hace dos temporadas. Ellos fueron primeros y los cajistas, segundos. Ambos pasaron. Y lo demás ya es historia. Los taronja no han arrancado nada bien el curso, pero van creciendo en la construcción del equipo y son ahora más sólidos. Si pasan sus problemas con las lesiones deben ser el equipo a batir y con habrá que luchar para ser campeón de grupo.

El Estrella Roja de Belgrado ha hecho una primera fase de la Eurocup marcada por un gran arranque, pero en la segunda vuelta ha sufrido muchísimo y ha bajado a la tercera posición de su grupo. Los serbios ganaron anoche al Galatasaray en Estambul (83-100) y se han situado terceros del Grupo A, por detrás de Mónaco y Andorra. En la Liga Adriática, el Estrella Roja es líder invicto, con un balance de 11-0. Pero están sufriendo en Eurocup.

Sus dos jugadores más destacados son el base Joe Ragland y el escolta Billy Baron, ambos con pasado en la Liga ACB, precisamente en el UCAM Murcia. Tiene un buen quinteto, con el griego Perperoglou, el alemán Maik Zirbes y el senegalés Faye, que el club serbio fichó para cubrir la baja del ahora cajista Mathias Lessort. Del banquillo sale gente con talento balcánico. Es un rival peligroso, mucho más en la Sala Pionir. Mucho cuidado con ellos.

El Limoges CSP parte, a priori, como el rival menos potente. El equipo francés ha atravesado problemas serios durante el curso que han hecho que el coach Kyle Milling haya dejado su puesto en el banquillo a Francois Peronnet. El ex de Chalons, Quimper y Orleans se ha hecho cargo del equipo. El Limoges, con el pívot Samardo Samuels en sus filas, es decimotercero de la Liga de Francia (18 equipos), con un balance de seis triunfos y siete tropiezos. La crisis que ha vivido, además de producir un cambio en el banquillo, ha conllevado salidas y llegadas. El cub fichó a Jordan Taylor y mandó a Turín al pívot Mam Jaiteh. La suerte está echada. Ahora, toca jugar bien las cartas.