Joan Plaza, nuevo entrenador del Zenit de San Petersburgo

Punto final al paro forzoso de Joan Plaza. El entrenador catalán es el nuevo técnico del Zenit de San Petersburgo, según han confirmado a primera hora de la tarde de este sábado en sus respectivas redes sociales tanto el técnico catalán como el propio club ruso. Se pone punto y final a una negociación abierta hace ya un par de semanas entre ambas partes para suplir a Vasily Karasev como máximo responsable del banquillo del club de San Petersburgo.



Plaza acabó el pasado verano su vinculación de cinco temporadas con el Unicaja. El catalán, que no apareció casi en ninguna quiniela de los equipos de Euroliga o Eurocup que salieron al mercado en busca de nuevo entrenador para esta temporada, no recibió ninguna oferta que colmara sus aspiraciones y viajó a Estados Unidos durante la pretemporada de la NBA para visitar a prestigiosos técnicos como Gregg Popovich o Brad Stevens en San Antonio y Boston.



El Zenit sí ha convencido ahora al catalán, que tendrá su segunda experiencia fuera de España, tras la temporada que pasó en Lituania como primer entrenador del Zalgiris de Kaunas, una aventura que abandonó el verano de 2013 para incorporarse, precisamente, al banquillo del Unicaja.





