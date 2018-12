Casimiro: "Hay que valorar el gran trabajo de Baskonia"

El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, optó por remarcar el trabajo del Baskonia en el Carpena antes que hurgar en la enorme herida que acusaban sus hombres al término del encuentro: "Desde el primer momento ellos han estado muy bien en defensa sobre todo. Hay que valorar el gran trabajo de ellos".

Recordó en la película del partido lo mucho que a sus pupilos les costó este domingo "encontrar los tiros, esos puntos fáciles que solemos hacer". Pero al mismo tiempo subrayó el trabajo ofensivo del rival: "Ellos han sabido repartir muy bien la bola. Han estado muy acertados de tres puntos y en todo momento hemos estado detrás. No han dado opciones".

Apenas señaló culpables en sus propias filas: "Podemos buscar algún demérito nuestro, pero también hay que valorar el gran trabajo de Baskonia desde el primer minuto. Hasta el día de hoy nos había llevado este grupo de jugadores adisputar la tercera plaza al rival, así que hay que darle todo nuestro apoyo. Es verdad que nos han pintado hoy la cara. Pero hay que apoyarles y desde ese momento empezar a tomar decisiones para que esto no vuelva a suceder".

En cuanto a la valoración en conjunto sobre la ruptura de la magia que hasta ahora desplegaba el Carpena, Casemiro relató: "Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, analizarlo y sacar nuestras propias conclusiones para seguir con nuestro camino. Por eso cuando hay tantos elogios no podemos permitir que nos debiliten. Pero tenemos que creer en este grupo que hoy, no obstante, no ha estado al nivel que esperábamos".

Apeló asimismo a toda la tela que resta por cortar hasta el final de la temporada. "Tenemos que ser humides y retomar la situación. Hay que volver desde el próximo partido a buscarnos como profesionales que somos. Así que toca pensar en lo que viene por delante porque aún quedan partidos para rato", agregó.

"Entiendo que cuando se elogia al equipo, a los jugadores individualmente, siempre está el dicho este de que nos debilitamos. Eso también ha podido ocurrirnos", finalizó. Para cerrar su intervención en rueda de prensa, acerca de los clásicos deseos navideños, se limitó a decir: "Sólo pido que nos respete la salud".