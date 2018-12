Feliz Navidad

Pues sí, a mí me gusta la Navidad. Que conste que respeto a todos los que no compartan esta idea, ¿eh? Cada uno tiene sus circunstancias y todas son comprensibles. Pero a mí me gusta la Navidad. Quizás porque no he disfrutado mucho de ellas con entrenos, concentraciones y campeonatos. Entonces disfrutaba de otras cosas también apasionantes. Ahora toca otra etapa en mi vida pero la vivo con la misma intensidad.

Las navidades molan. Lo primero que necesito es que haga un poco de frío. Cada vez parece más difícil tener frío en Málaga pero es necesario en Navidad. Así hay una tarde que te apetece tomar un chocolate con churros. También aceptamos tejeringos. Incluso churros madrileños, que a veces son los que se le antojan a Ana.

Bajar alguna mañana al centro también es fundamental. Yo prefiero por la mañana, será porque eso de las luces de calle Larios me toca un pie, aunque respeto a todas esas personas que vienen de otras ciudades y pueblos de excursión a verlas.

Eso de bajar al centro (no sé por qué se dice bajar si no vivo en lo alto del monte) con Ana y comprar lo que cenaremos el día 31 tiene su encanto. Y ya de paso te quedas y te tomas un vino (o dos) en La Cosmopolita acompañado por alguna exquisitez de las que allí puedes comer. Ese paseo por el mercado parándote en cada pescadería viendo bichitos... De pensarlo se me hace la boca agua. Lo que creo que no voy a tocar este año son las uvas. Vaya mal rato paso con las campanadas cada Nochevieja. Me han contado que se pueden comprar 12 gominolas en forma de uva. El año pasado no tomamos uvas y este año nos ha ido fenomenal así que voy a probar con esas gominolas a ver qué tal.

Un comentario especial merecen las comidas en casa de mi madre. Siempre hay un par de ellas. Mira que comemos bien allí siempre (y bebemos buen vino) pero lo mejor es que nos juntamos todos y echamos un rato. Hasta cantamos villancicos por aquello de los sobrinos. No soy muy de villancicos, la verdad, pero este año tengo en la cabeza metido el «Burrito sabanero». No hay manera de sacarlo. Probad, probad... Yiyi tiene la culpa.

En estas fechas las cadenas de televisión te machacan con las típicas películas navideñas. Comedias, pelis infantiles, históricas... Pero siempre las mismas, que digo yo que ya podrían cambiar el repertorio. En casa somos muy modernos y vemos cine o series a través de las plataformas que hay. Las tenemos todas. Así de modernos somos. Os reconozco que cada Navidad vemos «Love Actually». Y todavía sigo emocionándome y secándome alguna que otra lagrimilla. Y mira que la he visto veces...

Es época de regalos y me encanta ir a comprarlos (con Ana, que es la que elige). Gusta eso de recibir regalos de los que te quieren. Y mucho más ese juego mental de pensar qué es lo que te van a regalar. Me da que este año acierto lo que me trae Papá Noel. Somos de Papá Noel, sí, por egoísmo de no poder resistirnos a esperar hasta el 6 de enero. Y es que a mí me divierte muchísimo regalar y ver la cara de felicidad que se le pone a quien le regalas. Con Ana no me resisto. Con mi familia sí, por los sobrinos. A ellos los regalos se los traen los Reyes Mayos.

Hay dos clásicos en mi Navidad. Uno es la comida del día de Navidad. Nuestra tradición es ir al restaurante María. Allí no tenemos que decirle a Enrique qué vamos a comer. Él ya lo sabe. Es que somos de ideas fijas. Otro es la escapada de tres días. ¡Este año toca Bilbao!

Pero no penséis que todo lo hago con Ana. En estos días siempre te reúnes con tus amigos. Son reuniones que sabes cuándo empiezan (aunque siempre llegas tarde) pero nunca cuándo acaban. Y mucho menos cómo, en función de los Legendario con Coca Cola Zero que me tome.

También son fechas de acordarte de personas que te han marcado. Este año se une a mis recuerdos Emilio Alba. No sé si él tendrá presente lo importante que es para nosotros y la admiración que le tengo, pero Emilio siempre estará en mis pensamientos cada Navidad.

Ahora, lo más bonito de la Navidad es precisamente felicitar la Navidad. Por eso aprovecho la ocasión para desearos a todos unas navidades llenas de amor, felicidad y salud. La lotería, como a mí, nos tocará el año que viene. No pasa nada, soy millonario en felicidad. ¡Feliz Navidad!