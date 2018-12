Dragan Milosavljevic pide perdón por su "error" a Marta de OT

Noelia Franco y Marta Sánchez, concursantes malagueñas de Operación Triunfo 2018, recibieron el pasado domingo, justo antes del inicio del partido Unicaja-Baskonia, un cálido reconocimiento por parte del Unicaja y la afición del Martín Carpena. Ambas cantantes recibieron sendas camisetas con sus nombres en la espalda ante la ovación del público congregado en el Palacio de los Deportes.



Justo al final del partido, el alero serbio Dragan Milosavljevic y Marta se encontraron en los pasillos de vestuarios y allí aprovechó el alero cajista para pedirle perdón por su participación en el vídeo de apoyo a la malagueña de hace varias semanas, en el que "Gagi" entendió que el eslogan "Salvar a Marta" era para una aficionada cajista que sufría una grave enfermedad y no para apoyar a una cantante malagueña para seguir dentro de la Academia de OT.



Y es que coincidiendo con la primera nominación de la torreña Marta Sánchez en OT, la plantilla al completo del Unicaja hizo un vídeo de apoyo a la cantante para que el público la votara con el fin de seguir dentro del concurso. La cuestión era que cada jugador tenía que decir en su idioma un mensaje de ánimo para que la gente votara a la malagueña. El problema fue que Milosavljevic no entendió bien el fin del mensaje y pensó que "Salvar a Marta" y "Operación" Triunfo era en realidad una petición de apoyo hacia una aficionada malagueña con un grave problema médico y a la que había que operar de forma urgente, que fue lo que "Gagi" pidió en su mensaje en serbio.





Nada más que se publicó en las redes sociales y en los distintos medios de comunicación el vídeo de apoyo, entonces se supo el error cometido por el alero serbio., jugadora serbia ex del Rincón Fertilidad de balonmano femenino y ahora en las filas del Ramat Gan de Israel, fue la primera en dar la voz de alarma a este diario ante el "fallo" de su compatriota. También se hizo eco del error el excajistadesde Milán, que avisó al club de Los Guindos y al propio jugador de su lapsus, que ya no podía subsanarse.El caso es que este pasado domingo, el jugador y la cantante de Torre del Mar se conocieron en el Carpena y "Gagi" no dudó en disculparse por la mala interpretación de lo que se le había pedido.