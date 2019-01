La Eurocup comienza hoy

La Eurocup arranca esta noche para el Unicaja en Valencia (20.45 horas/Teledeporte). Todo lo que ha sucedido hasta ahora en la segunda competición continental han sido fuegos de artificio. Ha estado bien, porque el Unicaja ha sido un equipo muy fiable, ha pasado como segundo de grupo y ha sido sólido en casa y ha ganado a domicilio en Frankfurt, Bar y Turín. Pero es a partir de ahora comienza la verdadera Eurocup. Sólo los 16 mejores del torneo que, en poco más de un mes, vivirán seis encuentros en los que fallar en casa está prohibido, y en el que hay que ser primero o segundo de este Grupo G para llegar a los cruces, junto al propio Valencia, Estrella Roja y Limoges.

El equipo verde se enfrenta esta noche al Valencia en la Fuente de San Luis, que no colgará el cartel de «no hay billetes», con un reto mayúsculo ante sí: ganar. Hoy no hay nada que perder en el primer encuentro del año 2019. Toda la presión la tienen los hombres de Jaume Ponsarnau. Ellos son los que juegan en casa y ya sabemos que en este Top 16 de la Eurocup está prohibido caer en tu feudo. Eso se paga muy caro a estas alturas. El equipo puede asaltar «La Fonteta». Es cierto que los malagueños no atraviesan ahora su mejor momento. Se ganó con dudas en San Sebastián y el arranque inmaculado e histórico dio paso luego a derrotas en Badalona, Kazán y en el Carpena ante el Baskonia.

Se ha perdido parte de ese desparpajo en ataque y la defensa sigue sin ser todo lo fiable que se necesita para ser lo más competitivo posible. Lo que sí es cierto es que nadie duda de que esta noche el Unicaja puede ganar en Valencia, donde levantó el 5 de abril de 2017 la Eurocup.

El hombre que se encargó de alzar al cielo levantino el último título conquistado por el Unicaja no estará hoy en la Fuente de San Luis. El ala-pívot Carlos Suárez sigue de baja por una rotura fibrilar del gemelo interno de la pierna derecha. El club decidió no fichar y tirar con lo que hay. O sea, que Dani Díez releve a Kyle Wiltjer en la pintura. Que nadie se extrañe si Mathias Lessort también tiene hoy minutos como «cuatro». En el Valencia tienen dos ala-pívots muy fuertes y físicos como el excajista Will Thomas y el galo Labeyrie. Mucha tela...

El cuadro cajista mostró sus hechuras en la pista del Delteco, en un partido con más oficio que brillo. Hoy deberá subir sus prestaciones para tener opciones de ganar. Porque el Valencia no dará los regalos que ofreció el cuadro vasco. Es decir, que el Unicaja no podrá esperar. Tendrá que ir a por el partido. No le cabe otra. Para ello, necesita la mejor versión de todos sus jugadores. Desde el juego exterior a la zona. No habrá otra opción. De lo contrario, reeditar el triunfo logrado en el debut del curso en la ACB en el Carpena (86-73) será imposible.

El Valencia afronta este encuentro en el mejor momento de la temporada tras haber encadenado ocho triunfos entre la ACB y esta Eurocopa. El pasado sábado derrotó al Tecnyconta Zaragoza y dejó bastante encarrilada su clasificación para la Copa del Rey.

Al conjunto que dirige Jaume Ponsarnau le cuesta ser constante en defensa, y por tanto tener fluidez en su anotación al contraataque, pero con la confianza de las últimas victorias ha mejorado mucho su ataque estático, principalmente por el mejor porcentaje en el tiro exterior.

Para este encuentro, Ponsarnau mantendrá la baja de Sergi García y sumará la de Fernando San Emeterio, que sufrió una lesión muscular en el encuentro ante el Zaragoza, por lo que no tendrá que dar ninguna baja por decisión técnica y podrá incluir en el acta al exterior francés Antoine Diot, al que descartó para ese choque. El montenegrino Bojan Dubljevic ya se ha recuperado de su lesión. Partidazo para abrir el Top 16.