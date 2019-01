Luis Casimiro: "Pese a no dominar hemos tenido opciones de ganar"

Luis Casimiro ha lamentado que la diferencia física haya sido decisiva en el encuentro. Pese a todo, el entrenador del Unicaja ha asegurado en sala de prensa que su equipo ha tenido opciones de ganar. También ha hecho un llamamiento a la reflexión por la publicidad sobre las canchas de baloncesto y la adherencia para los jugadores, lo que ha provocado la lesión de Alberto Díaz.

En primera instancia, el coach ha hecho una valoración de la derrota. "La clave ha sido que el Valencia ha jugado con más tiros que nosotros. Como han tenido veinte rebotes más que nosotros han tenido más tiros. Eso les ha hecho dominar el partido. No han estado acertados en la linea de tres pero han tenido mayor número de posesiones", apuntó como la clave del choque.

Sobre la lesión de Alberto, Casimiro quiso también quiso hacer una denuncia pública. "Es importante cualquier jugador que nos falta. Alberto se lesionó en su día y fue importante. Estuvo dos meses. Pero también me gustaría reflexionar sobre las lesiones. Alberto se vuelve a lesionar por no agarrar la publicidad. Si ponemos publicidad tenemos que poner adherencia en la cancha. No sólo en esta cancha, es a todos los niveles, me refiero ACB, Euroliga. Tenemos que hacer una profunda reflexión para estas cosas. No puede ser que esto genere problemas de lesiones".

El entrenador apuntó de que su equipo, pese a estar mermado, compitió. "Eso es la lástima, que a pesar de no estar dominando nuestro tablero y nuestro rebote hemos tenido opciones. Hemos jugador bien pero nos ha faltado competir sobre todo en el rebote. Alguna perdida que nos han castigado. Pero sobre todo el rebote que no lo hemos dominado en todo el partido".

Al entrenador también se le cuestionó sobre la diferencia entre este Valencia Básket y el que se midió al Unicaja en el primer partido de la Liga ACB. "Creo que el primer partido no podemos tomarlo como referencia. Se abre la competición y no se sabe. Ahora están con muchas victorias consecutivas. Y está claro que en el Valencia ha habido una evolución", finalizó.