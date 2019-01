El Unicaja pierde a Alberto Díaz de 10 a 12 semanas

Alberto Díaz se perderá el Top 16 de la Eurocup, la Copa del Rey un mes más de competición ya que estará de baja "de 10 a 12 semanas", según informó este jueves por la tarde el Unicaja en un comunicado. El base malagueño sufrió una lesión en el transcurso del partido ante el Valencia Basket al resbalarse en la lucha por un balón, y resentirse inmediatamente de la misma zona de la que ya estuvo lesionado esta temporada y que le tuvo fuera de las canchas más de un mes y medio.

El club ha explicado en una nota: "Hoy se le han realizado diversas pruebas que han confirmado una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. El jugador estará de baja de 10 a 12 semanas, dependiendo de su evolución". La peor de las noticias para el base malagueño, que todavía no había terminado de entrar en la dinámica del equipo debido a su anterior lesión.



Una lesión que es en la misma zona en la que se dañó el 17 de octubre, una rotura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha, en el encuentro de Eurocup celebrado en la pista del Mornar Bar. Alberto no reapareció hasta el pasado 7 de diciembre, casi dos meses después.

Esta vez fue en La Fontenta, en el debut del Unicaja en el Top 16 de la Eurocup, donde se produjo el percance.A lberto, en una penetración a canasta en el inicio del segundo cuarto -restaban 8.41 para el descanso y el marcador apuntaba un 27-16-, se resbaló y se resintió de los isquiotibiales de su pierna derecha.

Alberto tuvo que ser retirado por dos compañeros a pulso y no volvió a participar en la derrota del Unicaja en la Fuente de San Luis ante el Valencia Básket. Alberto se une en el parte de bajas a Carlos Suárez, que también lleva semanas lesionado y aún estará algunas más por su rotura en el gemelo. Con estas dos bajas Luis Casimiro pierde a dos de sus mejores defensores en un momento muy importante de la temporada.

El propio Casimiro se lamentó tras el encuentro de las pegatinas que se usan en el parqué y que pueden generar estos graves perjuicios. "Es importante cualquier jugador que nos falta. Alberto se lesionó en su día y fue importante. Estuvo dos meses. Pero también me gustaría reflexionar sobre las lesiones. Alberto se vuelve a lesionar por no agarrar la publicidad. Si ponemos publicidad tenemos que poner adherencia en la cancha. No sólo en esta cancha, es a todos los niveles, me refiero ACB, Euroliga. Tenemos que hacer una profunda reflexión para estas cosas. No puede ser que esto genere problemas de lesiones".