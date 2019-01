Díaz se pierde por lesión tres meses pero el club no fichará ningún base

Alberto Díaz se perderá el Top 16 de la Eurocup, la Copa del Rey más un mes más de competición, ya que estará de baja «de 10 a 12 semanas», según informó ayer por la tarde el Unicaja en un comunicado, debido a la lesión que sufrió ante el Valencia Basket al resbalarse en la lucha por un balón, y resentirse inmediatamente de la misma zona de la que ya estuvo lesionado esta temporada y que le mantuvo fuera de las canchas más de un mes y medio.

«Hoy -por ayer- se le han realizado diversas pruebas que han confirmado una rotura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. El jugador estará de baja de 10 a 12 semanas, dependiendo de su evolución», informó el club en una nota pública. La peor de las noticias para el base malagueño, que todavía no había terminado de entrar en la dinámica del equipo debido a su anterior lesión.

Una lesión que es en la misma zona en la que se dañó el 17 de octubre, una rotura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha, en el encuentro de Eurocup celebrado en la pista del Mornar Bar. Alberto no reapareció hasta el pasado 7 de diciembre, casi dos meses después.

Esta vez fue en La Fonteta, en el debut del Unicaja en el Top 16 de la Eurocup, donde se produjo el percance. Alberto, en una penetración a canasta en el inicio del segundo cuarto -restaban 8.41 para el descanso y el marcador apuntaba un 27-16-, se resbaló y se resintió de los isquiotibiales de su pierna derecha. Tuvo que ser retirado por dos compañeros a pulso y no volvió a participar en la derrota del Unicaja en la Fuente de San Luis ante el Valencia.

¿Qué hacer a partir de ahora? El Unicaja tiene decidido, según pudo saber ayer La Opinión, no fichar ningún base. En el club están convencidos de que hay suficientes jugadores en el perímetro para tapar ese hueco, con Brian Roberts y Jaime Fernández actuando de «uno», más Salin, Milosavljevic, Waczynski y Dani Díez. El director deportivo, Carlos Jiménez, ya estudió el mercado tras la primera lesión de Alberto y no encontró ningún jugador del nivel que requiere un equipo como el malagueño, y tampoco se quiere hacer ningún tipo de desembolso.

En el mercado acaba de quedar libre un base de primerísimo nivel como Jordan Theodore, ex de Olimpia Milán, pero no se manejan buenos informes de su vida fuera de las pistas. No entra en ninguna quiniela en Los Guindos y el AEK Atenas negocia ahora con él. Un recambio que no necesitaría adaptación y que ayudaría en el puesto de «uno» es Carlos Cabezas. El malagueño está libre, es «barato», conoce mejor que nadie la casa, tiene sobrada experiencia en ACB y en competición europea, y ha trabajado en varias etapas con el propio Luis Casimiro... No vendría nada mal un jugador como él para ayudar en los entrenamientos y echar una mano en los partidos. Toda vez que desde la cantera sólo se cuenta con el jovencísimo Pablo Sánchez, muy verde todavía.

Pero la decisión es que esa baja de larga duración de Alberto no se cubra, ya que hay cinco exteriores, y para eso se fichó un «combo» como Jaime Fernández este verano. Uno de esos exteriores, Dani Díez, se encuentra ahora echando una mano en el puesto de «cuatro», ya que Carlos Suárez lleva ya un par de semanas lesionado por una rotura en el gemelo. Con estas dos bajas Luis Casimiro pierde a dos de sus mejores defensores en un momento muy importante de la temporada. La previsión que se dio es que Suárez estaría aproximadamente un mes de baja, así que debería reaparecer más pronto que tarde.

Lo cierto es que en la planificación de la plantilla y palpando ya que Kyle Wiltjer es un extraordinario especialista en el tiro, pero que ni ayuda en el rebote ni defiende, se sigue echando de menos un «cuatro y medio» físico y rocoso, con buena mano, que ayudara en las dos zonas de la pista. Por ahora, esa opción también está descartada, aunque la plantilla se hace cada vez más corta.