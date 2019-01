El Unicaja estudia garantizarle a Carlos Suárez su contrato hasta verano de 2021

El Unicaja quiere que Carlos Suárez acabe, sin sobresaltos, su carrera deportiva en Málaga. Y para ello, el club de Los Guindos sopesa realizar un ofrecimiento al jugador madrileño, que afronta en el club verde su sexta temporada, para que su contrato se prorrogue hasta el 30 de junio de 2021. Esa es la idea que existe hoy día en el consejo de administración de la entidad cajista, que ahora debe negociarse y llevarse a cabo.

Carlos Suárez firmó hace dos veranos un nuevo contrato por cuatro temporadas, aunque tenía varias «trampas». Es decir, sendas cláusulas de corte que pueden hacerse efectivas para romper la vinculación. Sin ir más lejos, el Unicaja se reserva la opción de romper el compromiso suscrito en su día el 30 de junio de 2019, este próximo verano. Y hay otra cláusula de corte para el 30 de junio de 2020. O sea, que a pesar de que se firmaron cuatro años de compromiso, el Unicaja puede indemnizar al jugador este próximo verano y dejar ese acuerdo en nada.

Lo que sopesa ahora la cúpula de la entidad es acabar con esas cláusulas de corte. Y que el Unicaja y su capitán tengan un compromiso vigente y sin ningún buyout hasta el verano de 2021. Así las cosas, Carlos Suárez terminaría su carrera profesional (al menos en la elite), aquí en el Unicaja.

El jugador ya ha manifestado públicamene que se siente en Málaga como en casa y que incluso se ha comprado casa en la Costa del Sol, donde es feliz. Este nuevo contrato le haría jugar en el Unicaja hasta los 35 años. El «Chimpa» tiene ahora 32 y cumplirá los 33 años el próximo 23 de mayo, así que sería una larga y prolífica etapa, ya que llegó hace seis campañas.

El de Aranjuez ha vivido este verano una profunda transformación física, perdiendo más de 10 kilogramos y transformando su cuerpo. El ala-pívot, alma mater del vestuario, se recupera ahora de una una rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna derecha. El capitán se lesionó en el encuentro de Eurocup ante el Fiat Turín del 17 de diciembre y ahora sigue recuperándose. En aquel momento se habló de un periodo que oscilaba en un mes para ponerse a punto, aunque no hay nuevos datos sobre su recuperación. El propio Carlos subió el miércoles a sus redes sociales una foto haciendo bicicleta estática en el gimnasio del Carpena, por lo que aún no ha comenzado a correr. No parece que pueda estar operativo antes de ese mes de baja de la que se habló cuando se lesionó.

El «capi» es ya historia del Unicaja y ha defendido el escudo del club en 331 partidos oficiales. Es más, dentro de muy poco tiempo accederá al podio de históricos, ya que el tercero es Fran Vázquez, con 342 encuentros. Por delante, Carlos Cabezas (505) y Berni Rodríguez (683).