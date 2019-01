Casimiro: "Se nos apagó la luz"

Luis Casimiro Palomo, entrenador del Unicaja, se lamentó de la derrota del equipo malagueño ante el Iberostar Tenerife, en un partido en el que los verdes, según su técnico, fueron perdiendo confianza de forma paulatina. "El partido, creo que empezamos bien, haciendo buen trabajo defensivo. No estuvimos acertados en ataque y, poco a poco, a lo largo del partido, sin fluidez, eso te condiciona en defensa. Producto de la frustración hemos dado canastas muy fáciles, tras encontrar problemas ofensivos a los que no estamos acostumbrados y nos bloqueamos, se nos apagó la luz y no la hemos encontrado"

"Espero contra Estrella Roja encontrar la tecla para volver a meter los tiros que antes metíamos y ahora no. El tema es intentar hacer todo el trabajo necesario bien para liberar un buen tiro, y si lo hacemos sólo hay que confiar e ir más al rebote ofensivo. Con ese no acierto hay que ir al rebote, que es una de nuestras deudas, para jugar con varias opciones de ataque", continuó Casimiro, que se mostró muy preocupado por el rebote en defensa. "El equipo es consciente del grado de preocupación por el rebote, y somos cocientes de lo de Valencia, que tuvieron más tiros que nosotros por el rebote. Pero hay que preocuparse, y mucho. No estuvimos acertados y hay que recurrir al rebote", dijo.

Casimiro continuó: "Hemos demostrado que nos ha faltado espíritu, la alegría de seguir jugando al baloncesto, que 8 ó 10 puntos son salvables. Y nos ha faltado esa chispa, esa alegría, y en ese sentido, pues se nos ha apagado la luz y no la encontramos, como dije antes".

El entrenador, que explicó durante su comparecencia que no es partidiario de "fichar por fichar", no quiere pensar en las bajas. "No pensar en ellas. No voy a pensar. Sólo tengo que pensar en los jugadores que tengo. Todos debemos aportar el extra. Hay que reafirmarnos y reactivarnos. No me gustaría tener picos, sí regularidad. Desde Baskonia aquí ganamos en Gipuzkoa, que no se valora, pero que tiene dificultad. Ningún partido es igual, todos tienen sus condicionantes. De los cuatro últimos hemos ganado uno, así que no estamos en buena dinámica ni de sensaciones", insitió.

El manchego probó ante el Tenerife con Mathias Lessort como "cuatro". "Lessort colapsa la pintura y el rival se cierra, y no tenemos espacios. En baloncesto es difícil jugar sin la amenaza de jugar en la ínea de tres puntos. Necesitamos gente con amenaza de tres", dijo.