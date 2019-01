Casimiro no va a "fichar por fichar"

"No hay otra con tirar con los que estamos", dijo Luis Casimiro Palomo, entrenador del Unicaja, después de la derrota del Unicaja ante el Iberostar Tenerife, tras la que argumentó los motivos que le han llevado a no fichar, de momento, a ningún jugador para reforzar al equipo tras las bajas de Alberto Díaz y Carlos Suárez por sendas lesiones, tal y como ya informara en su día este periódico.

"Sí, claro que lo hemos planteado, lo que pasa que lo fácil es decir hay que fichar, y entonces pensamos que hacemos un chasquido y el jugado vienes a ayudar al equipo, que no rompe dinámica... Soy un gestor de personas y de un vestuario y de un equipo que tiene que rendir. Esa es una variante. Y luego hay otra, que el que venga no puede jugar hasta la segunda vuelta de la Eurocup. Si viene un jugador no puede jugar hasta que Carlos esté ya recuperado. Vamos a ser sinceros con la normativa. Se espera a Carlos para esa fecha, entonces si no puede jugar hasta la segunda vuelta de Europa no tiene mucho sentido. Que hay una lesión de larga duración... Estamos en mercado, somos conscientes de que debemos mantener al equipo. Si viene alguien que va a ayudar..., pero los que estamos aquí tenemos que remar, y la pena es que tenemos una serie de partidos en casa, y antes nos divertíamos y ahora soy el primero que les voy a apoyar, para volver a esta situación y volver al camino", explicó el entrenador verde.

Casimiro insistió en que, por él, el equipo está bien como está. "Teniendo en cuenta los condicionantes que tenemos, y que sea ese jugador que nos ayude pronto... pero traer alguien que venga no lo vamos a hacer. Veníamos de no perder, pero últimamente no hemos ganado en casa. Lo mejor es que tenemos otro partido en escasas 48 horas y es fundamental, y si es en el Carpena pues mejor. Ha habido buena química y comunión y ojalá el público entienda lo que ha hecho el equipo hasta ahora y entre todos necesitamos sacarlo adelante".

El Unicaja perdió este domingo al mediodía de forma contundente ante el Iberostar Tenerife, aunque conserva su cuarta posición liguera tras la derrota del Valencia ante el Joventut, aunque se aprieta mucho más la lucha por acceder a la Copa del Rey.