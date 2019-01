Estrella Roja: Caché de Euroliga

Con el exOlympiacos Milan Tomic estrenándose como primer entrenador en el banquillo, el cuadro rojiblanco es un equipo con muchos recursos en ataque, con varios jugadores con experiencia en la máxima competición continental y con una plantilla muy larga

El Estrella Roja que visita hoy el Martín Carpena es uno de esos equipos que juega la Eurocup, pero que tiene plantilla para «algo» más que esta segunda competición continental. Perperoglou, Keselj o Zirbes son jugadores, sin duda, de primer nivel europeo, como han demostrado repetidamente las últimas temporadas.

Dirigidos en el banquillo por Milan Tomic, el Estrella Roja es un equipo típico serbio, con mucho juego de bloqueo directo y buenos tiradores de tres puntos. Atrás trabajan muy duro. Tomic, tras una década de ayudante en el Olympiacos, ha impuesto la filosofía del equipo de El Pireo en esta experiencia como técnico jefe en Belgrado: muchos jugadores con protagonismo, jugando 13-15 minutos, mucha rotación para mantener la intensidad en la cancha y búsqueda siempre de un ritmo alto de partido.

1 Joe Ragland

Base. 1.81 metros

Zurdo. Suele ser el titular. Anotador puro, muy explosivo. Tirador de 3 puntos. Muy peligroso. Rápido en el uno contra uno. Tiene muchos puntos en sus manos. Correcto en defensa.

3 Filip Covic

Base. 1.80 metros

Juega bien el bloqueo y continuación. Veterano, sabe jugar. Puede tirar de larga distancia con buenos porcentajes. Quizás peca de individualismo algunas veces. Forzarle penetraciones puede hacerle sufrir en defensa.

4 Marko Keselj

Ala-pívot. 2.08 metros

?Alero reconvertido a ala-pívot. Atlético, pone el balón en el suelo, puede tirar de 3 puntos. Su rol cada vez es más importante en el equipo. Versátil para poder jugar en las dos posiciones. Llevarlo al poste bajo cuando esté de «4» puede ser una buena opción para el ataque verde. Lástima que hoy no esté Carlos Suárez para ejercer ese papel.

5 Stratos Perperoglou

Alero. 2.03 metros

Ex del Barça. Buen jugador, muy trabajador, inteligente para leer bien el juego. Buen tirador de 3 puntos (tiene un 40%), aunque siempre generados por sus compañeros. No está en su mejor momento porque la edad no perdona, pero puede hacer muchas cosas y casi todas bien. Coincidió con su actual entrenador en su etapa en el Olympiacos.

7 Dejan Davidovac

Ala-Pívot. 2.02 metros

Jugador con muy bajo porcentaje de triples en Europa (12%), aunque sin embargo siempre ha sido su mejor arma la de abrir el campo y tirar de 3. Sufre en defensa porque no es atlético. Muy listo sin balón para ocupar espacios y generar para sus compañeros. Ha sido internacional serbio en categorías inferiores, aunque después no ha dado el paso para estar con los «mayores». No atraviesa por su mejor estado de forma.

9 Nemanja Nenadic

Alero. 1.97 metros

Jugador del 94 con un gran físico, que juega bien bloqueo y continuación. Es un jugador de futuro, con buen tiro. Ha firmado 3 años de contrato porque el Estrella Roja cree mucho en él. Buen defensor.

10 Branko Lazic

Base. 1.95 metros

Base, pero que juega de escolta. Muy fuerte atléticamente. Defensivamente le da mucha consistencia a su equipo. Tiro correcto, pero necesita su tiempo para tirar. No es de recibir y lanzar. El mejor defensor de la línea exterior del Estrella Roja.

12 Billy Baron

Escolta. 1.88 metros

Base reformado al «2». Hoy por hoy el mejor anotador y el mejor tirador del equipo. El más peligroso. Está en un momento de forma excelente. Está muy asentado en el equipo, tiene mucha confianza y asume mucho protagonismo. Peligrosísimo para esta noche en el Carpena. Tira bien a derecha y a izquierda tras bloqueo. Pararle será determinante.

14 Dusan Ristic

Pívot. 2.14 metros

Jugador joven del 95. Estuvo 4 años en Arizona. Es un center que ha pasado por todas las selecciones serbias de formación. Todavía está por «hacerse». Juega bien de espaldas y el bloqueo y continuación. Mucho talento. Atléticamente no debe poder ni con Shermadini ni con Lessort.

22 Borisa Simanic

Ala-pívot. 2.09 metros

Espectacular. Pasa por ser uno de los mejores jugadores de la generación del 98. Está en las libretas de todos los scouts de la NBA que trabajan en Europa. Puede tirar de 3, poner el balón en el suelo... Lo tiene todo para ser una estrella. Muchas veces es titular y juega muchos minutos en este Estrella Roja. Tomic confía mucho en él.

33 Maik Zirbes

Pívot. 2.07 metros

El pívot titular. Ha sido un arriba y abajo con su trayectoria deportiva. Cuando era sub'20 parecía que iba a ser una gran estrella e incluso con opciones de acabar en la NBA. Después se frenó su progresión y las últimas temporadas ha vuelto a mejorar. Jugador muy bueno en bloqueo y continuación. Gran reboteador, muy duro atrás. Finaliza bien. Otro de sus jugadores con un rol más importante. Su gran defecto: muy mal tirador de tiros libres.

50 Michael Ojo

Pívot. 2.16 metros

Pívot nigeriano. Físicamente es una «bestia». Formado en EEUU. Espalda y hombros estratosféricos. Muy poco talento en la mano. Atléticamente intachable, pero muy torpe. Mala lectura del juego. Gran taponador. Juega bastantes minutos. Más peligroso en defensa que en ataque. Un auténtico toro.