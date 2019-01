Final europea antes de tiempo

¡¡¡Peligra Europa!!! El Unicaja recibe esta noche (20.45 horas) en el Martín Carpena la visita del Estrella Roja serbio en una especie de «final» continental antes de tiempo. Sí, ya sé que es solo la segunda jornada de este Top 16, pero la derrota de los verdes la semana pasada en Valencia y el triunfo de los serbios ante el Limoges en su partido obliga al Unicaja a ganar hoy sí o sí para mantenerse en la lucha por las dos primeras plazas, las que darán el pase al play off de cuartos de final cuando acabe esta segunda fase.

La situación es casi límite. En una liguilla de solo seis jornadas empezar con 0-2 es sentencia de eliminación. El problema es que este ultimatum continental le llega al equipo en su peor momento de la temporada de juego y de resultados, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y solo tres triunfos desde el maldito parón de hace poco más de un mes por culpa de los partidos FIBA de las distintas selecciones nacionales.

La cita frente a los balcánicos llega poco más de 48 horas después de ver la peor cara cajista en lo que va de curso. Lo de la mañana del domingo de Reyes ante el Iberostar Tenerife fue una demostración de incapacidad frente a un rival mejor atrás, delante, moviendo el balón, cargando el rebote... La verdad es que fue un auténtico baño, solo mitigado porque el resto de resultados de la jornada «ayudaron» a pasar mejor el mal trago, con las derrotas de Baxi Manresa y, sobre todo, Valencia Basket.

El caso es que sin casi tiempo para digerirlo, esta noche el equipo necesita recuperar su ADN. Otra vez será con las sensibles bajas de Alberto Díaz y de Carlos Suárez, ambos fuera de juego por sus respectivas lesiones. La ausencia del base canterano y del capitán están haciendo mucha pupa. Parte de la afición (gran parte) no entiende que el club no haya salido al mercado para paliar estas ausencias tan significativas. Desde dentro del Unicaja se mantiene un mensaje de que no es necesario fichar porque el mercado no ofrece grandes cosas y porque hay plantilla suficiente. Jugadores y técnicos tienen esta noche una oportunidad de oro de demostrar que su teoría es la acertada y que hay talento de sobra en el plantel para ganar partidos importantes sin necesidad de que estén en la pista el pelirrojo y el de Aranjuez.

El Estrella Roja no lo va a poner nada fácil. Los serbios saben que hoy tienen mucho que ganar y poco que perder. Ellos cumplieron en el estreno ante el Limoges. Si pierden en Málaga seguirán vivos. Pero huelen la sangre y son conscientes de que una victoria en el Carpena les abriría de par en par las puertas del play off de cuartos.

La plantilla de los rojiblancos está plagada de jugadores con pedigrí de Euroliga. Dos nombres destacan por encima de los demás: el alero griego Stratos Perperoglou y el pívot alemán Maik Zirbes. Dos jugadorazos a los que habrá que atar en corto para poder ganar. Bueno, a ellos dos y a Ragland, a Baron, a Simanic...

Es de perogrullo decir que el equipo necesita hoy más que nunca a su afición. La «Marea Verde» ha disfrutado desde septiembre casi cada día con su equipo. Ahora lleva tres semanas con más sufrimientos que alegrías. Pero hay que ser conscientes de que la temporada entra ahora en una fase decisiva y que la afición debe ser factor diferencial cada día que el equipo juegue en el Carpena. Empezando por hoy mismo en una final europea que llega mucho antes de lo que cualquiera habría pensado. Esta noche está prohibido fallar.