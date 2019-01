Casimiro: "Hemos hecho en general un trabajo muy bueno"

Luis Casimiro estaba contento tras el partido contra el Limoges, por la victoria y por el buen trabajo realizado por sus jugadores. "Fue un partido muy equilibrado. En el primer tiempo, contra un equipo que se cierra bien, abrimos el campo, jugando con bastantes pases y anotando. En el segundo, equilibramos nuestro juego interior y exterior porque teníamos ventajas con el bloqueo y continuación y aprovechamos a Shermadini y a Lessort. Hemos hecho un trabajo general muy bueno solo empañado con excesivas pérdidas de balón, que sin ellas nos hubiera posibilitado cerrar antes el partido", explicó.

El técnico manchego alabó el trabajo de sus jugadores. "Valoro mucho el trabajo del equipo. Cuando veo el domingo que Baskonia y Real Madrid sufren para ganar sus partidos, que hay otros que tienen una o dos prórrogas€ pues valoro lo nuestro. En líneas generales creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Espero pronto tener la clarividencia que teníamos al principio de la temporada en nuestro juego de ataque", dijo.

El equipo suma ya dos victorias en este Top 16 antes de devolver visita la próxima semana al Limoges. "Tenemos que tener una buena mentalidad por la dificultad que entraña jugar dos veces en una semana con el mismo equipo. Parece casi un play off y no podemos pensar nada más que en partido a partido. Lo primero es el Obradoiro y el próximo de Europa, el de Limoges. Si miramos la clasificación antes de ir a Francia nos podemos engañar", explicó.

Casimiro no quiso destacar a nadie, aunque fue preguntado por los pívots. "Empezamos con los centers no muy metidos, pero luego han ido a mejor. Lessort, excepto el día del Estudiantes, creo que está a buen nivel. Pero todo el equipo ha competido bien. No destacaría a nadie. Estamos sin Alberto Díaz y sin Carlos Suárez, pero el resto todos están sumando, incluido en este partido Viny, sobre todo en defensa", afirmó.

Valencia y Estrella Roja juegan este miércoles el otro partido de este grupo G del Top 16. Casimiro no tiene preferencias sobre un resultado u otro en esta cita en La fonteta. "No me ha dado tiempo a echar cuentas, eso es cosa de Ángel Cañete. Lo importante de verdad era que nosotros ganáramos", finalizó.