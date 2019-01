Carlos Jiménez descarta acudir al mercado para fichar un ala-pívot por la lesión de Carlos Suárez

Carlos Jiménez, director deportivo del Unicaja, ha descartado esta mañana, durante la presentación de Ryan Boatright, que el club acuda al mercado para fichar un ala-pívot, tras conocer el lunes que la recuperación de la lesión de Carlos Suárez en su gremelo ha sufrido un parón y deberá estar alguna semana más de baja.

"Pensamos que con la gente que hay en el equipo podemos aguantar las pocas semanas que Carlos no pueda todavía jugar. Tenemos muchas limitaciones. Solo podemos fichar un jugador cupo porque tras la llegada de Boatright no hay más licencias y además hay poco tiempo porque el plazo para inscribir jugadores en Europa acaba la próxima semana. Son muchas limitaciones que impiden poder hacer esa operación", explicó.

Suárez sintió unas molestias el domingo pasado y se le practicó una resonancia magnética el lunes que desveló un retroceso en la recuperación de su lesión muscular. No es una recaída demasiado grave, quizás en dos o tres semanas podría recibir el alta, pero hasta que no pase esa fecha no se sabrá realmente si el gemelo de la pierna derecha del capitán está o no apto para competir.

Respecto al fichaje de Ryan Boatright, presentado este miércoles, Jiménez explicó los motivos de esta incorporación. " Desde el club decidimos incorporarlo tras la lesión de Alberto en Valencia. Viendo el plazo en el que nos metíamos y el monento de la temporada, encontramos una buena opción. A Ryan llevábamos siguiendo desde hace tiempo, desde que jugamos contra él, teníamos buenas referencias y afortunadamente pudimos cerrar su llegada y tuvimos la suerte de tener todos los papeles para que debutara contra el Estudiantes y ya jugará a partir de la próximas semana en la Eurocup, que se abre una nueva ventana para fichajes", aseguró.