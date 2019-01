Casimiro y sus nombres propios

La actualidad del Unicaja está repleto estos días de nombres propios. Unos, para bien. Y otros, para mal. Luis Casimiro repasó este martes en sala de prensa algunos de los nombres que están ahora en el palestra del Unicaja. El entrenador manchego habló de Carlos Suárez, cuya baja, confesó Luis, le preocupó más que la de Alberto Díaz. "A mí la lesión de Carlos me afectó más que la de Alberto en su día. El problema de Carlos ha sido la recaída, que recientemente sé cuál es la lesión. En cuanto la sé, lo veo más problemática. En el sentido que teníamos más variantes con la lesión de Alberto y menos con la de Carlos. No hemos tenido números malos sin Carlos. El problema de traer a alguien por Carlos es que se restringe el mercado a cupos. No puede venir cualquiera, sólo un cupo. Decir que vamos a fichar a otro es muy fácil. El problema ha sido la recaída y si no la hubiésemos tenido no estaríamos hablando de esto. La recaída ha sido lo peor. Encontrar en el mercado, a alguien que nos mejore, es difícil. Y que sepamos qué hacer con él cuando llegue Carlos y que no rompa la buena química, y que nos debe servir para seguir andando", explicó el entrenador. Casimiro admitió que se "reflexionó" antes de fichar a Ryan Boatright sobre si traer un cupo base o no "pero el problema ha sido Carlos y su recaída". "Ese es el tema. Cuando ha recaído se ha trastocado", confesó.

Sobre el recién llegado Ryan Boatright, Casimiro se mostró muy satisfecho. "Simplemente, cada jugador tiene que expresarse y hemos de exprimir sus virtudes. La idea del concepto de juego dentro del mismo estilo es aprovechar sus virtudes y él libera tiros abiertas, con 5 asistencias de tiros de tres puntos. Llegó un momento en el que por su cansancio y por no reconocer cómo jugar en cada momento le costó más. Lleva dos semanas escasas aquí. Tiene que dentro de la dinámica del equipo poner a nuestra disposición sus mayores virtudes: jugar uno contra uno, romper, poder finalizar, liberar tiros abiertos, asumir tiros, encontrar pases abiertos... Y dar lo mejor que tiene él".

Confesó Casimiro que ha hablado con Jaime Fernández, porque él "se ha cargado una mochila de tener más responsabilidades que nadie", algo que no debe hacer, matizó el coach manchego. "Lo que he hablado con Jaime es que nos ha ganado muchos partidos pero él tiene la misma responsabilidad que todos y tiene la misma presión de todos, ni más ni menos. Entonces, o puede colgarse una mochila de tener más responsabilidades que nadie, él debe seguir jugando y tomando las mejores decisiones. A él le preocupa y está tratando de asumir más responsabilidad de la que le corresponde y debe tomar buenas decisiones, ya lo he hablado con él. Él debe tener la responsabilidad que tenemos todos, que es jugar un baloncesto".