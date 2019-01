El Día de Reyes que el Tenerife le trajo carbón al Unicaja

Los de Txus Vidorreta han enganchado cuatro triunfos seguidos en ACB, su mejor racha en dos años, con Beirán-Iverson en plan MVP

El Iberostar Tenerife será el primer obstáculo del Unicaja en la Copa del Rey de Madrid 2019. Es el mejor rival posible dentro de la tremenda complicación que acarreaba jugar ante un equipo cabeza de serie, como Barça Lassa, Real Madrid, Baskonia y el propio Iberostar. Sobre el papel, no había un cuartofinalista con menos complicaciones para los verdes. El problema es que hace apenas un par de semanas que el equipo malagueño sufrió su peor derrota en lo que va de temporada. Y no fue ni ante el Madrid ni contra el Barça, sino frente al Iberostar. El 61-78 con el que el Unicaja perdió en el Día de Reyes ante los aurinegros supuso un punto de inflexión en la temporada cajista. Por eso, cualquier tipo de confianzas parecería absurdo. Porque los insulares ya han demostrado en el Carpena de lo que son capaces.

Bajo los mandos de Txus Vidorreta, el Iberostar es el reflejo del técnico bilbaíno: un conjunto con mucho carácter, con hambre y que antepone su defensa al ataque (la segunda mejor defensa ACB con 75,2 puntos encajados), y que sin embargo es el que mejor se pasa la pelota de toda la Liga: 18,4 asistencias por choque. Con los mismos problemas que el Unicaja en rebote (ambos están a la cola), el Iberostar es el que mejor porcentaje tiene de dos: 57,9%.

En Málaga ya demostró qué tipo de básket le gusta jugar, siendo capaz de hacer daño tanto por fuera como por dentro. De hecho, Colton Iverson liderando la carrera por ser el MVP del mes de enero y con Tim Abromaitis tercero.

No tiene problema el club aurinegro en mover fichas y canjear jugadores. Tomasz Gielo se lesionó la rodilla en el primer partido del curso y se fichó al belga Pierre-Antoine Gillet. Y cuando el ala-pívot sufrió una lesión en la «Ventana FIBA» se estuvo a punto de fichar a Jankovic, ex de Valencia y Andorra, pero en Grecia no lo dejaron salir. Cuando su jugador más desequilibrante, el combo Thad McFadden se lesionó, el club rápidamente incorporó a Davin White por toda la temporada, y un corte a los dos meses que acaba justo después de la Copa. Un partido muy duro, ante un conjunto sólido que liderar el alero nacional Javier Beirán, todo un referente.